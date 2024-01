VST Völkermarkt: Erfahrung, Optimismus und klare Ziele für eine vielversprechende Rückrunde

Kärntner Liga

Details Dienstag, 30. Januar 2024 06:00

Der VST Völkermarkt beweist erneut seine Erfahrung in der Kärntner Liga. Die Mannschaft unter der Leitung von Franz Pollanz sichert sich nach der Hinrunde mit fünf Siegen, sieben Unentschieden und vier Niederlagen den 9. Tabellenplatz. Mit insgesamt 22 Punkten aus 16 Spielen zeugt ihre Performance von Kampfgeist und Potenzial, bereit für die Herausforderungen, die in der zweiten Hälfte der Saison warten.

Positiver Blick auf die Hinrunde

Der VST Völkermarkt kann mit einer vielversprechenden Ausgangslage für die Rückrunde auf eine zufriedenstellende Saison zurückblicken. Trainer Franz Pollanz äußert sich optimistisch: „Grundsätzlich sind wir mit der Punkteausbeute zufrieden. Natürlich hätten wir in manchen Spielen die Ergebnisse bzw. die vollen 90 Minuten ausnutzen müssen, aber es war trotzdem ein solider erster Durchgang." Ein häufiges Unentschieden in vielen Spielen wird vom Coach auf das Nichtvollenden der Matches zurückgeführt, und er sieht in der kommenden Rückrunde die Gelegenheit, das Team weiter zu verbessern und mehr Siege einzufahren.



Klare Trainingsplanung

Seit zwei Wochen intensiviert der VST Völkermarkt sein Training auf dem heimischen Kunstrasen, um eine solide Grundlage für die zweite Saisonhälfte zu legen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Fitness, sondern auch auf fußballerischen Aspekten. Der Trainer betont: „Vor allem im Ausdauerbereich wollen wir gut vorbereitet sein, um in den letzten Minuten unserer Spiele konstant und präsent zu bleiben." In puncto Mannschaftsstruktur bleibt im Winter alles unverändert. Es gibt weder Zu- noch Abgänge, da der Coach fest davon überzeugt ist: „Die Mannschaft bleibt unverändert. Meine Spieler haben es sich verdient zu spielen, und daher brauchen wir keine Neuverpflichtungen." Ein klares Bekenntnis zur vorhandenen Teamstärke.



Startschuss direkt mit einem brisanten Derby

Für den Sportverein sind die Ziele im Frühjahr klar gesteckt: zwischen Tabellenrang vier und neun zu landen, mit der Option auf einen Platz im ÖFB-Cup. Besondere Betonung liegt auf der Konstanz, wie Trainer Franz Pollanz erklärt: „Hauptziel ist es, dass meine Mannschaft über die vollen 90 Minuten voll fokussiert ist und danach als Sieger vom Platz geht." In einer hoch ausgeglichenen Kärntner Liga verspricht die Jagd nach diesen Zielen eine besonders spannende Rückrunde. Der Start erfolgt mit einem Auswärtsspiel gegen Bleiburg, das als erster Prüfstein für die Ambitionen des VST Völkermarkt dient.