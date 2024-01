Spitzenreiter: Der SK Treibach lacht nach der Herbstsaison von der Tabellenspitze

Kärntner Liga

Details Mittwoch, 31. Januar 2024 06:00

Mit beeindruckender Leistung hat der SK Treibach die Spitze mit 31 Punkten erobert, nachdem das Team letztes Jahr aus der Regionalliga in die Kärntner Liga abgestiegen ist. Die herausragende Bilanz von acht Siegen, sieben Unentschieden und nur einer Niederlage nach 16 Spieltagen spiegelt Erfahrung und Qualitäten des Spitzenreiters wider. Eine eindrucksvolle erste Saisonhälfte auf dem Weg zurück in die nächste Spielklasse.

Jubelstimmung nach Herbstmeistertitel

Die Zufriedenheit beim Verein ist nach einer erfolgreichen Hinrunde groß. Trotz beeindruckender Leistungen trübten die zahlreichen Unentschieden die Gesamtbilanz. Der sportliche Leiter Stefan Weitensfelder betont dennoch die insgesamt gute Performance: „Die Hinrunde war gut - das Einzige, was die Runde nicht sehr gut machte, waren die vielen Unentschieden. Trotz dessen haben wir sehr gute Leistungen gezeigt und uns den ersten Platz verdient." Besonders zu diesen Erfolgen beigetragen hat der Topscorer der Liga Kevin Vaschauner mit 12 Treffern. Diese positive Einstellung spiegelt sich in der ausgezeichneten Stimmung im Verein wider, der entschlossen ist, die Herausforderungen der Rückrunde anzunehmen und den Titel nach Treibach zu holen.



Kleine Veränderungen bei SK Treibach

Die Mannschaft befindet sich bereits intensiv im Training, um sich sowohl körperlich als auch taktisch optimal auf die bevorstehende Rückrunde vorzubereiten. Ein Trainingslager in Kroatien ist gegen Ende Februar geplant, um die Teamdynamik zu stärken. Der sportliche Leiter betont: „Wir wollen genau so weitermachen wie bislang." Ohne Neuzugänge setzt das Team auf die Rückkehr von Lukas Urnik und Michael Groinig nach Verletzungen. Hingegen verlassen Samuel Lauhard (Eberstein), Luca Weitensfelder (Kooperationspieler Launsdorf), Samuel Tamegger (Launsdorf) und Admir Jasic (Eberstein) das Team. Trotzdem ist Stefan Weitensfelder zuversichtlich: „Ich glaube, dass die Mannschaft in der Lage ist, vorne mitzuspielen und den nächsten Schritt Richtung Regionalliga in Angriff nehmen wird."



Wir wollen Meister werden!

Mit dem klaren Ziel, den Meistertitel zu gewinnen, steht der SK Treibach vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Der sportliche Leiter bekräftigt die Entschlossenheit des Teams: „Wenn wir Meister werden, nehmen wir die Herausforderung an und steigen in die Regionalliga auf. Wirtschaftlich und sportlich bedeutet das einen großen Unterschied zur Kärntner Liga, aber wir sind bereit, diese Aufgabe anzunehmen." Der Blick richtet sich jedoch nicht nur in die Zukunft, sondern auch auf den unmittelbaren Start der Rückrunde. Am 22. März um 18:30 Uhr findet das erste Spiel auf heimischem Boden gegen die Austria Klagenfurt Amateure statt – ein erster Härtetest, der den Weg zum angestrebten Meistertitel ebnen könnte.