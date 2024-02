Nach Trainerwechsel ist der ATSV Wolfsberg wieder auf Kurs

Kärntner Liga

Details Samstag, 03. Februar 2024 06:00

Nach einem Trainerwechsel behauptet sich der ATSV Wolfsberg in der Kärntner Liga mit einer soliden Hinrunde. Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen beweist die Mannschaft ihre Erfahrung und Routine in der Liga. Aktuell auf dem 7. Tabellenplatz mit insgesamt 23 Punkten aus 16 Spielen zeigt das Team unter Mario Romac und Co-Trainer Fabian Hafner gute Leistungen in der ersten Saisonhälfte.

Durchwachsene erste Saisonhälfte

Die Hinrunde des ATSV Wolfsberg hinterlässt gemischte Gefühle, trotz grundsätzlicher Zufriedenheit. Der Wechsel des Trainers markierte eine klare Kehrtwende nach einem durchwachsenen Saisonstart. Sportlicher Leiter Mario Romac zeigt sich mit den vielen Niederlagen zu Beginn unzufrieden: „Die Punktverluste zu Beginn waren teilweise unnötig, dort hätten wir Punkte einfahren sollen. Aber insgesamt liegen wir knapp unter meinem angestrebten Punktestand", erklärt Romac. Dank einer starken Schlussphase mit 13 Punkten in den letzten fünf Spielen konnte der ATSV Wolfsberg die Hinrunde noch retten, wie Romac betont. „Die Stimmung in der Mannschaft war immer hervorragend, die Mannschaft zeigte immer Biss und das ist auch in den etwas schwächeren Phasen der Saison wichtig gewesen“, so der Coach.



Längerfristige Verletzung stellt neues Hindernis dar

Für den ATSV Wolfsberg bedeutet der verletzungsbedingte Ausfall von Bastian Rupp und der Wechsel von Fabian Rothleitner zu St. Paul einen schmerzhaften Rückschlag. Mario Romac kommentiert die Situation wie folgt: „Leider müssen wir auf zwei wichtige Stammspieler verzichten, was gerade im Winter schwer zu kompensieren ist." Als Verstärkung wurden Berat Alegöz vom FC St. Michael/L. verpflichtet, während Co-Trainer Fabian Hafner reaktiviert wurde, um seine Erfahrung in der Defensive einzubringen. Romac ist trotz der Herausforderungen von der Qualität der Mannschaft überzeugt: „Die Truppe verfügt über viel Klasse, zudem haben wir sechs Nachwuchsspieler integriert. Insgesamt stehen uns jetzt 23 Spieler im Kader zur Verfügung."



Neue Kunstrasenhalle

Seit nunmehr drei Wochen befindet sich die Mannschaft des ATSV Wolfsberg in intensiver Vorbereitung auf die Rückrunde. Die Trainingseinheiten erstrecken sich sowohl über die Verbesserung der Athletik als auch über die Nutzung der neuen ATSV Kunstrasenhalle. Trainer Mario Romac bekräftigt die Bedeutung des strukturierten Trainingsplans: „Wir setzen auf Intensität, um bestmöglich für die Rückrunde gerüstet zu sein." Die gesteckten Ziele für die kommende Saisonhälfte sind ambitioniert: ein möglicher Einzug in den ÖFB-Cup sowie die Platzierung unter den Top vier. Gleichzeitig liegt der Fokus darauf, junge Talente zu fördern. Romac erklärt: „Es ist mir wichtig, die jungen Spieler langsam an den Spielbetrieb heranzuführen. Sie repräsentieren unsere Zukunft und sollen von unseren erfahrenen Spielern lernen." Der Auftakt in die Rückrunde erfolgt mit einem Auswärtsspiel gegen den SV St. Jakob.