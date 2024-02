ATUS Ferlach mit Höhen und Tiefen in der Herbstrunde

Kärntner Liga

Details Sonntag, 04. Februar 2024 06:00

Die Saison des ATUS Ferlach begann mit einem spektakulären ÖFB-Cup Spiel gegen den DSV Leoben, welches knapp mit einer 0:1 Niederlage endete. Trotz des aufregenden Starts findet sich das Team nach der Hinrunde auf dem elften Tabellenplatz der Kärntner Liga wieder, mit mäßigen 20 Punkten. Die Bilanz von fünf Siegen, fünf Niederlagen und sechs Unentschieden hinterlässt eine gewisse Unzufriedenheit. Jetzt liegt der Fokus auf der kommenden Phase, um die Punkteausbeute zu steigern und die Tabellenposition zu verbessern.

Viele Verletzungen trugen zur mäßigen Punkteausbeute bei

Der ATUS Ferlach erlebte einen vielversprechenden Saisonstart, der jedoch bald von einer Verletzungsflut überschattet wurde, was die Herausforderungen für das Team verschärfte. „Teilweise fehlten uns sehr viele Stammkräfte, was uns im Verlauf der Saison viele Probleme bereitete", erklärte Trainer Mario Verdel. Trotz dieser Widrigkeiten kehrten verletzte Spieler gegen Ende der Saison zurück, was zu wichtigen Punktgewinnen führte. Verdel reflektiert: „Die Hinrunde wirft Licht und Schatten. Zum einen konnten viele meiner Spieler Erfahrungen sammeln, zum anderen wollten wir punktemäßig viel weiter vorne sein." Mit einem Blick auf die kommende Rückrunde hofft das Team, gestärkt aus den Erfahrungen der Hinrunde hervorzugehen und die sportlichen Ziele des Vereins zu erreichen.



Vielversprechende Zugänge

Die Saisonvorbereitung des ATUS Ferlach begann im Januar mit intensiven fünf Trainingseinheiten pro Woche. Als weiteren Schwerpunkt nutzt das Team die Semesterferien für ein Trainingslager in Medulin. Trainer Verdel unterstreicht: „Die Vorbereitung dient dazu, sowohl körperlich als auch taktisch optimal in die Rückrunde zu starten." In Bezug auf Spielertransfers verzeichnet der Verein keine Abgänge, hingegen kehrt Martin Posratschnig nach einem halben Jahr beim SC Landskron zurück, um die Defensive der Ferlacher zu stärken. Benjamin Male wurde von DSG Sele Zell verpflichtet und ein Legionär verstärkt das Team zusätzlich. Auch ein vielversprechendes Talent aus der eigenen Jugend wurde ins Team aufgenommen. Verdel erklärt: „Durch den Ausfall von Christopher Katschnig und Hannes Schwarz mussten wir diese Verstärkungen vornehmen, um die Mannschaft optimal aufzustellen."



Zu alter Stärke zurückfinden

Für die kommende Rückrunde hat sich der ATUS Ferlach klare Ziele gesteckt: schnellstmöglich Punkte sammeln und sich in der Tabelle nach vorne orientieren. Trainer Verdel betont die Qualität seines Teams und den Willen, diese in erfolgreiche Ergebnisse umzusetzen. In einer ausgeglichenen Liga sieht der Verein alle Möglichkeiten offen. Der Coach versichert, dass die Spannung hoch bleibt, und das Team alles geben wird, um am Saisonende die angestrebte Position zu erreichen. Der Saison-auftakt erfolgt mit einem Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten der Herbstrunde – SV Spittal.