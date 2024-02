Der SV Kraig möchte die Abstiegszone verlassen

Kärntner Liga

Details Montag, 05. Februar 2024 06:00

Der SV Kraig beendet die Hinrunde der Kärntner Liga auf dem 13. Platz mit 16 Punkten. Unter der Leitung von Trainer Harald Proprentner durchlief das Team eine durchwachsene Saison, geprägt von fünf Siegen, einem Unentschieden und zehn Niederlagen. Mit dem Blick auf die kommende Phase stellt sich die Frage, wie das Team die Erfahrungen der ersten Saisonhälfte nutzen wird, um im kommenden Frühjahr kräftig zu punkten.

Mangelnde Punkteausbeute in den ersten Runden

Der SV Kraig startete mit einem vielversprechenden Sieg in die Saison, verlor jedoch anschließend den Anschluss. In den darauffolgenden acht Spielen konnte das Team lediglich einen Punkt verbuchen. Trainer Harald Proprentner erklärt die Herausforderungen: „Wir hatten viele Ausfälle über die gesamte Saison hinweg. Da der Kader nicht allzu groß ist, war es schwierig, die Stammkräfte zu ersetzen." Gegen Ende der Hinrunde kehrten verletzte Spieler zurück, und das Team konnte wieder Punkte sammeln. Trotz der Unzufriedenheit mit dem ersten Durchgang zeigt sich der Coach optimistisch: „Auch wenn wir nicht zufrieden sind, können wir uns nun auf die kommende Rückrunde vorbereiten und streben wieder gute Ergebnisse an."



Leichter Umbruch in Kraig

Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist bereits im Gange, und die Mannschaft bezieht bald ein Trainingslager in Medulin. Der Trainer betont: „Wir nutzen die Vorbereitung vor allem, um taktisch und körperlich fit für die Saison zu sein." In Bezug auf Spielerwechsel verzeichnet der Verein Abgänge wie Maximilian Felsberger, der nach Graz zum GSC wechselt, und Matthias Pugganig, der sich Liebenfels anschließt. Leider muss der Verein auch den Ausfall von Paul Felsberger aufgrund einer Verletzung verkraften. Die Zugänge Oliver Krappinger von St. Veit und Leon Dalmatiner sollen die Mannschaft stärken. Proprentner sieht möglichen Handlungsbedarf im Mittelfeld, betont jedoch insgesamt: „Grundsätzlich bin ich mit der Truppe sehr zufrieden. Wir haben sehr gute Führungsspieler, die unsere jüngeren Spieler mitziehen sollen."



„Wir wollen auf keinen Fall absteigen!“

In der bevorstehenden Rückrunde des SV Kraig steht das klare Ziel im Vordergrund: Vermeidung jeglicher Abstiegsgefahr. Trainer Harald Proprentner unterstreicht die Ambitionen: „Wir wollen nicht absteigen. In der Rückrunde streben wir bessere Ergebnisse an und wollen Punkte sammeln." Angesichts der dünnen Kadersituation und der ausgeglichenen Liga erkennt der Verein die Herausforderungen, bleibt jedoch zuversichtlich, die Liga halten zu können. Der Coach bekräftigt: „Wenn alle meine Spieler fit sind, habe ich keine Bedenken." Der Start in die Frühjahrssaison wird mit einem Heimspiel gegen ATUS Velden eingeläutet – eine erste Prüfung für den SV Kraig, um die angestrebten Ziele in Angriff zu nehmen.