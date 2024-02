Austria Klagenfurt Amateure: Die Talenteschmiede des Bundesligisten

Kärntner Liga

Die Austria Klagenfurt Amateure erobern mit 22 Punkten den achten Tabellenplatz in der Kärntner Liga. Unter der erfahrenen Leitung von Nenad Pavicevic zeigt die junge Truppe mit einem beeindruckenden Altersdurchschnitt von 18,2 Jahren ihr Können im soliden Mittelfeld. Mit sechs Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen in 16 Spielen versprechen sie packende Matches und beweisen ihre aufstrebende Form.

Zufriedenheit bei den Amateuren

Trainer Nenad Pavicevic zeigt sich mit der Hinrunde äußerst zufrieden, insbesondere angesichts des vergleichsweisen geringen Erfahrungsschatzes seiner jungen Mannschaft in der Kampfmannschaft. „Wir sind auf Kurs. Ich bin mit der Leistung und den Punkten zufrieden. Auch wenn wir in manchen Spielen besser hätten punkten können, kann ich meinen Jungs nichts vorwerfen", betont Pavicevic. Die positive Bilanz und die kontinuierliche Entwicklung seiner Spieler spiegeln nicht nur die Talentförderung, sondern auch die strategische Ausrichtung des Vereins wider. Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen zeigt sich Pavicevic zuversichtlich, dass sein Team weiterhin erfolgreich auf dem Weg ist.

Talente aus den eigenen Reihen

Die Austria Klagenfurt Amateure haben bereits mit ihrer Vorbereitung auf die kommende Phase begonnen. Trainer Nenad Pavicevic setzt dabei nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die taktische Fitness seiner Mannschaft. Das erklärte Ziel ist es, die Spieler bestmöglich auszubilden. „Ich arbeite hart daran, die Jungs in Topform zu bringen, um an die Leistungen vom Herbst anzuknüpfen", betont der Coach. Es gibt keine Abgänge, stattdessen werden vielversprechende Talente aus der U18-Mannschaft in die Amateure hochgezogen. Der Fokus liegt darauf, sie behutsam an die Spielweise der Liga heranzuführen. „Junge ambitionierte Spieler aus unserem Nachwuchs werden uns verstärken", versichert der engagierte Trainer.



Rückrundenstart gegen den Tabellenprimus

Für die Austria Klagenfurt Amateure steht die individuelle Förderung und Ausbildung der Spieler im Vordergrund, unabhängig vom Tabellenrang. Trainer Nenad Pavicevic bekräftigt: „Ich möchte zwar nicht in der Tabelle abrutschen, aber grundsätzlich ist es mir wichtiger, dass meine Spieler starke Leistungen zeigen und sich ins Rampenlicht spielen. Gute Ergebnisse folgen aus guten Leistungen." Die Amateure des Bundesligisten setzen auf den eigenen Nachwuchs, um talentierte Spieler zu entwickeln. Mit dieser langfristigen Vision gehen sie optimistisch in die Rückrunde, deren Auftaktspiel auswärts gegen den SK Treibach stattfindet.