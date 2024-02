Jungspund mit ausgeprägtem Torinstinkt: Maximilian Trappitsch vom SV Donau im Word - Rap

Kärntner Liga

Maximilian Trappitsch, ein aufstrebender Offensivspieler des SV Donau, hat seit seinem Aufstieg 2023 in die Kärntner Liga die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach seiner Jugendzeit beim ASK Klagenfurt wechselte er 2022 zum SV Donau. Mit nur 18 Jahren zeigte er in seiner ersten Kampfmannschaftssaison in der Unterliga Ost eine beeindruckende Leistung, indem er 15 Tore und 10 Vorlagen erzielte. Trotz einer schweren Verletzung in der Sommervorbereitung der vergangenen Herbstsaison bleibt Trappitsch voll am Ball und will vor allem in der Rückrunde wieder zu seiner alten Stärke finden.

Trappitsch Max (Nummer 10) will im Frühjahrsdurchgang wieder voll durchstarten und offensiv abliefern.

Maximilian Trappitsch im Word - Rap

Was war dein denkwürdigstes Spiel?

„Das war ein Spiel gegen den SV Bad St. Leonhard. Dort erzielte ich meinen ersten Hattrick in der Kampfmannschaft.“

Welcher Moment hat deine junge Karriere geprägt?

„Im Grunde genommen war es mein Vater. Er war immer an meiner Seite – als Trainer und auch als Unterstützung.“

Dein Lieblingsfußballverein?

„FC Bayern München!“

Was ist dir im Leben wichtig?

„Familie und Freunde!“

Was magst du nicht?

„Respektlosigkeit und wenn man unfair spielt/handelt!“

Ein Spieler, mit dem du gerne mal zusammenspielen würdest?

„Lionel Messi, er ist auch mein größtes Idol!“

Welche Ziele setzt du dir für die Zukunft?

„Ich würde gerne mal im ÖFB-Cup spielen.“

Hast du irgendwelche Rituale vor einem Match?

„Vor einem Match trinke ich viel Wasser.“

Was hättest du gemacht, wenn du nicht Fußball gespielt hättest?

„Schwierig, ich wüsste nicht, was ich ohne Fußball in meiner Freizeit machen würde. Wahrscheinlich hätte ich zum Dartspiel tendiert!“

Was zeichnet dich als Spieler aus?

„Ich habe ein gutes Dribbling und ich finde mein Passspiel gut. Ich weiß, wann ich meine Mitspieler und mich in Szene setzen kann.“

