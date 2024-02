Torgarant vom SV Kraig: Sebastian Hertelt im Word - Rap

Kärntner Liga

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 06:00

Sebastian Hertelt, Spieler des SV Kraig, zeigt nicht nur Treffsicherheit, sondern auch Führungsstärke und Kampfgeist. Seine Erfahrung und Abschlussstärke haben ihn zu einem Schlüsselspieler gemacht, der mit neun Toren in dieser Saison erneut seine Qualität unter Beweis stellt. Sein Weg führte ihn von den Anfängen beim ASV über Stationen in der Akademie bis hin zu höheren Ligen wie der Regionalliga. Ein Blick auf seine beeindruckende Karriere enthüllt eine faszinierende Reise durch Vereine wie St. Veit, den WAC, SK Treibach, SV Kraig, SV Feldkirchen, Altenmarkt (Salzburger Liga) und den ATUS Velden ehe er schließlich zum SV Kraig zurückkehrte.

Sebastian Hertelt zeichnet sich vor allem durch seinen Zug zum Tor und seine Führungsqualität aus.

Was war dein wichtigstes Spiel in deiner Karriere?

„Damals als junger Spieler in der Regionalliga in der Merkur Arena gegen den Grazer AK zu spielen, war sicher das aufregendste Spiel. Gegen so einen großen Verein in einem Stadion zu spielen, war ein besonderer Moment für mich!“

Welches Tor bleibt dir immer in Erinnerung?

„Mein Tor im Relegationsspiel gegen Dellach. Dort spielte ich mit Kraig auswärts um den Aufstieg und ich erzielte dort das 1:1.“

Gibt es einen Moment, welcher deine Karriere geprägt hat?

„Generell die stätige Arbeit an mir selbst – mich immer weiterzuentwickeln und zu verbessern. Jetzt, mit 35 Jahren weiß ich, dass es von enormer Bedeutung war, nie stehen zu bleiben, sondern immer weiterzumachen!“

Wer ist dein größtes Idol?

„Cristiano Ronaldo!“

Dein Lieblingsverein?

„Bayern München.“

Was ist dir im Leben wichtig?

„Zeit mit meiner Familie zu verbringen!“

Welche Ziele hast du noch für deine Karriere?

„Ich will so lange wie möglich in der Kärntner Liga spielen, verletzungsfrei bleiben und den Klassenerhalt mit dem SV Kraig schaffen.“

Wie bringst du deinen Beruf und den Sport in Einklang?

„Für mich ist Fußball ein Ausgleich zu meiner Arbeit. Mir ist es schon immer wichtig gewesen, meinen Kopf freizubekommen und meiner Leidenschaft nachzugehen.“

Was zeichnet dich als Fußballer aus?

„Ich habe über die Jahre einen guten Torinstinkt entwickelt. Zudem bin ich ein sehr ehrgeiziger Spieler!“

Was bedeutet der SV Kraig für dich?

„Ein sehr bodenständiger Verein mit viel Herz. Wir haben tolle Fans und ein hervorragendes Mannschaftsklima. Auch wenn es ein kleiner Verein ist, zeigen wir, dass wir in der Liga mithalten können und wollen!“

Was wirst du ohne den Fußball machen?

„Schwierig, aber ich denke ich werde mich eher mit Kraftsport fit halten. Eventuell werde ich einen Sport ausüben, der weniger Zeit in Anspruch nimmt.“

Foto: SV Kraig