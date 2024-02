Ex-Profi und Taktgeber: Roland Putsche vom ATUS Velden im Word - Rap

Kärntner Liga

Freitag, 23. Februar 2024

Roland Putsche, einst ein furchtloser Kämpfer auf dem grünen Rasen des Profifußballs, hat eine beeindruckende Reise hinter sich. Von den frühen Tagen beim SV Haimburg bis zu den Höhepunkten seiner Karriere bei Austria Kärnten, dem WAC und Cape Town City in Südafrika. Bekannt für seine außergewöhnliche Ruhe am Ball und seine unerschütterliche Zweikampfstärke, hat er sich einen Platz in den Herzen der Fans erobert. Heute bringt Roland Putsche seine Erfahrung und sein Talent in der Kärntner Liga für den ATUS Velden ein.

Damals noch im Dress von Cape Town City - Roland Putsche

Roland Putsche im Word – Rap

Was war dein denkwürdigstes Spiel?

„Zum einen das vorletzte Spiel mit dem WAC in der 2. Liga. Dort sicherten wir uns den Titel. Auch in meiner Zeit in Südafrika waren sehr viele emotionale Spiele dabei, aber das Finale im Cup in meiner ersten Saison, wo wir auch den Pokalsieg holten, war ein sehr schöner Moment.“

Welches war dein wichtigstes Tor?

„Auf jeden Fall mein Elfer im Cupfinale bei Cape Town City. Auch mein erstes Tor als Profi beim WAC bleibt mir immer in Erinnerung.“

Gibt es einen Moment, welcher deine Karriere geprägt hat?

„Das war der Zeitpunkt, als ich die Chance meines damaligen Trainers bekommen habe, mich zu beweisen und meine Stärken zu zeigen. Auch der Wechsel ins Ausland hat mich vor allem menschlich geprägt!“

Dein Lieblingsverein?



„Dortmund!“

Was magst du ganz besonders?

„Ehrlichkeit und wenn Menschen optimistisch eingestellt sind!“

Dein Lieblingsspieler?

„Ilkay Gündogan!“

Gibt es noch Ziele, die du in deiner Karriere erreichen möchtest?

„Fußballerisch keine – beruflich habe ich noch viel vor.“

Was magst du überhaupt nicht?

„Wenn man Dinge am Platz oder im Leben zu lässig nimmt. Natürlich muss eine gewisse Lockerheit da sein, aber wenn es drauf ankommt, sollte der Fokus klar sein!“

Wie bringst du den Sport und deinen Beruf in Einklang?

„Da ich sowieso immer mit Sport zu tun habe, lässt sich das gut verbinden.“

Welche Qualitäten zeichnen dich als Fußballer aus?

„Zweikampfstärke und meine Aufopferungsbereitschaft!“

Foto: Privat