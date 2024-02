Mittelfeldsäule des SAK Klagenfurt: Toni Dullnig im Word - Rap

Kärntner Liga

Details Sonntag, 25. Februar 2024 06:00

Mit nur 19 Jahren ist Toni Dullnig bereits eine feste Größe im Team des SAK Klagenfurt in der Kärntner Liga. Seit seinen Anfängen beim Verein hat sich der talentierte Mittelfeldspieler kontinuierlich weiterentwickelt, mit nur einer kurzen Zwischenstation beim KAC. Sein Ehrgeiz und seine Entschlossenheit haben ihn dazu gebracht, bereits in seiner jungen Karriere den begehrten KFV-Cup-Titel zu gewinnen und wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Mitte zu sammeln.

ÖFB-Cup Spiel des SAK Klagenfurt gegen Sturm Graz - Dullnig im Duell mit Prass

Toni Dullnig im Word - Rap

An welches Spiel wirst du dich immer erinnern?

„Das Spiel im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz war für mich ein ganz besonderes. Vor so vielen Zuschauern und gegen den späteren Cupsieger zu spielen war ein sehr schönes Match!“

Gibt es einen Moment, der dich für den Fußball motivierte?

„Mein Bruder war für mich eine große Motivation. Er spielte selbst, zeigte mir damals Videos von Spielern wie Ronaldinho. Das hat meine Begeisterung am Fußball noch mehr geweckt.“

Was magst du ganz besonders?

„Ganz oben stehen bei mir meine Familie und meine Freunde. Außerdem mag ich auch andere sportliche Aktivitäten wie Schifahren und Rad fahren!“

Mit welchem Spieler hättest du gern zusammengespielt?

„Andrea Pirlo!“

Gibt es spezielle Ziele, die du erreichen möchtest?

„Nach meiner Matura möchte ich mich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Ich würde gerne so weit wie möglich nach oben gehen!“

Hast du besondere Abläufe vor einem Spiel?

„Zuerst den linken, dann den rechten Schuh anziehen, genug schlafen und mich am Spieltag leicht in Bewegung bringen, damit ich beim Match alles geben kann.“

Was magst du überhaupt nicht?

„Ich mag es nicht, wenn man den Kopf schnell hängen lässt und wenn man eine negative Einstellung hat!“

Wie bringst du Schule und Sport in Einklang?

„Oftmals ist es gar nicht so leicht, da lange Schultage sich mit dem Training überschneiden. Aber für den Fußball versuche ich immer alles Notwendige, sodass ich immer am Platz stehen kann!“

Welche Frage hast du dir in Bezug auf den Fußball selbst gestellt?

„Wie werde ich zu 100 Prozent sicher am Ball wie zum Beispiel Toni Kroos – dazu versuche ich beim Training ganz einfach auch die schwierigen Dinge zu probieren und Risiken einzugehen. Ich glaube, dass ich so besser in vielen Situationen am Feld handeln kann, weil ich im Training viel probiere.“

Wer ist dein größtes Idol?

„Mein Vater!“

Dein Lieblingsverein?

„Real Madrid!“

Was zeichnet dich als Fußballer aus?

„Defensive Stärke, Umschaltverhalten und Box to Box Spiel.“

Was bedeutet für dich der SAK?

„Dort habe ich begonnen und der Verein ist mir ans Herz gewachsen!“

Was würdest du ohne den Fußball machen?

„Eine andere Sportart, aber ich könnte mir keinen Fußball nicht vorstellen!“

Foto: SAK