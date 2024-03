Allrounder des ATSV Wolfsberg: Patrick Pfennich im Wordrap

Kärntner Liga

Details Sonntag, 03. März 2024 06:00

Mit einer beeindruckenden Karriere, die ihn durch verschiedene Stationen des österreichischen Fußballs führte, ist Patrick Pfennich der unumstrittene Kapitän des ATSV Wolfsberg. Angefangen in der Jugend des SV Bad St. Leonhard und des ATSV Wolfsberg, hat der 33-jährige Spieler seine Fähigkeiten kontinuierlich verbessert und sich als Schlüsselspieler bewiesen. Seine Erfolge reichen von Aufstiegen in die Bundesliga bis hin zur Teilnahme an Europa League Qualifikationen. Mit zwei Torschützenkönig-Titeln, einem Meistertitel in der Kärntner Liga und seiner Rolle als Führungsspieler bei ATSV Wolfsberg ist Pfennich eine antreibende Stärke für sein Team.

Patrick Pfennich beweist durch seine Erfahrung und Leistungen seine Führungsqualitäten. (Fotocredit: Pulsinger)

Patrick Pfennich im Wordrap

Dein wichtigstes Spiel?

„Das Spiel auswärts mit dem WAC bei der Vienna, dort schoss ich ein Tor. Es war auch die Saison, wo wir den Titel holten.“

Welches Tor bleibt dir immer in Erinnerung?

„Eindeutig das Cupspiel gegen Eitweg. Ich habe gleich nach der Mittellienie abgezogen und ins Kreuzeck geschossen!“

Dein Lieblingsverein?

„Real Madrid!“

Was magst du besonders?

„Meine Familie, meine Frau und Kinder!“

Dein Lieblingsspieler?

„Ivica Vastic damals bei Sturm Graz!“

Gibt es noch spezielle Ziele, die du erreichen möchtest?

„Auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben. Es wäre auch schön, noch einmal in der Kärntner Liga Meister zu werden.“

Was magst du nicht?

„Wenn etwas gemacht wird, sollte man die Dinge mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Qualität erledigen. Klar, Spaß gehört dazu, aber man sollte mit dem Kopf bei der Sache sein.“

Wie bringst du deine Arbeit und den Fußball in Einklang?

„Ja, das funktioniert gut. Manchmal muss ich trotzdem ein Training auslassen, aber im Großen und Ganzen klappt es.“

Welche Qualitäten bringst du auf den Platz?

„Ehrgeiz und Motivation. Im Spiel selbst versuche ich, den Takt anzugeben und meine Mitspieler zu unterstützen. Weiters bin ich fast überall einsetzbar, was dem Team auch viel bringt.“

Was bedeutet der Fußball für dich?

„Es ist und war ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ich war froh, dass ich die Chance damals nutzen konnte.“

Welche Bedeutung hat der ATSV Wolfsberg für dich?

„Da ich in der Jugend schon hier spielte, war es nur eine Frage der Zeit, wann ich wieder für den ATSV auflaufen werde. Ich will mich so gut als möglich einbringen und bin sehr dankbar für all das!“