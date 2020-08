St. Michael gewinnt Petzenderby gegen Bleiburg

Details Sonntag, 30. August 2020 10:04

Ein Fußballfest mit fast 600 Zuschauern bei bestem Fußballwetter erlebte gestern der Sportpark St.Michael/Bl.. Die Aktiven von Gastgeber ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael/Bl. und der SVG Bleiburg erwiesen sich nicht als Spielverderber und boten den Zuschauern ein rassiges Derby mit strahlenden Gastgebern als 3:2-Sieger.

Duell der „Promitrainer“

Der ÖFB-Ex-Internationale Thomas Höller kam in diesem Herbst zwar wieder bei seinem Jugendverein St. Michael an, Gegner Bleiburg spielte dennoch eine wesentliche Rolle seiner Karriere. Dort fiel er den Scouts des FC Kärnten auf, schaffte es in die Bundesliga und in den UEFA-Cup. Gegen Ende seiner Karriere kehrte er dann als Spielertrainer bzw. Trainer wieder zu Bleiburg zurück, nun empfing er seinen Exklub, wo Franz „Frankie“ Polanz das Kommando über hat.

Der ehemalige Bundesligastürmer hat mittlerweile seine schwere Erkrankung aus dem Vorjahr gut überstanden hat und steht auf der Bleiburger Kommandobrücke. Verwertbare Ergebnisse gab es trotz einiger ansprechender Leistungen, unter anderem gegen Leader Treibach, keine. Demgemäß gab es einen gewissen Druck vor dem Spiel, ein sich früh einnistendes Abstiegsgespenst ist das Letzte was ein Traditionsclub wie Bleiburg benötigt.



Foto: Sobe

Rassiges Derby mit vielen Treffern

St. Michael erwischte den besseren Start und kassierte aus einem Konter heraus gleich das 0:1. Goalgetter Adnan Besic ließ sich schon in der 2. Minute als Derbytorschütze feiern. St. Michael zeigte sich aber unbeeindruckt und erhöhte nochmals die Schlagzahl. Der Ausgleich via Nachschuss durch Ziga Rozej (12.) ließ nicht lange auf sich warten und wiederum nur 12 Minuten später traf das ein, wovor Frankie Polanz schon vor dem Spiel eindrücklich warnte- ein Standard für St. Michael führt zur erstmaligen Führung der Gastgeber. Philipp Pachoinig war per Kopf zur Stelle.

Bleiburg kam noch vor dem Seitenwechsel zum etwas glücklichen Ausgleich, als die St. Michael-Abwehr den Ball nach einem Standard nicht wegbrachte und Goalie Lukas Macek zum Überdruss das Leder in sein eigenes Gehäuse beförderte (27.). Bis zur Pause blieb St. Michael dennoch das gefährlichere Team.

Nach dem Seitenwechsel griffen die von Höller vorgenommenen Umstellungen noch nicht sofort und Bleiburg hatte die beste Phase im Spiel. Es lag die abermalige Führung der Gäste in der Luft, die Polanz-Elf konnte aus diesem temporären Übergewicht aber kein Kapital schlagen. Insbeesondere Adnan Besic hatte in der 65. Minute Riesenpech, als er zuerst per Kopf die Latte traf und der Nachschuss ebenfalls einfach nicht den Weg ins Tor finden wollte.

St. Michael bekam das Spiel wieder in den Griff und ließ fortan kaum noch Bleiburg-Chancen zu. Was mit langen Bällen nach vorne kam, wurde zur sicheren Beute der heimischen Innenverteidigung. Umgekehrt nahm das Offensivspiel von St. Michael wieder Fahrt auf und mündete in den siegbringenden Treffer durch Senad Jahic, der den Ball per Dropkick unhaltbar aus rund 10 Metern versenkte (82.). Trainer Thomas Höller: „Der Ball hatte gefühlte 200 km/h drauf!“

St. Michael spielte das dann sicher nachhause und hat nun wieder Anschluss an das Tabellenmittelfeld gefunden. Für Bleiburg wird es langsam kritisch, nur Maria Saal sind neben den Jauntalern noch ohne Zähler und das trotz bereits acht erzielten Toren.

Stimmen zum Spiel

Thomas Höller (Trainer St. Michael): „Über 90 Minuten gesehen war unser Sieg schon verdient, jedenfalls war das Derby eine klasse Sache für die vielen Fans!“



Franz Polanz (Trainer Bleiburg): Wenn Besic da das Tor statt die Latte trifft, verläuft das spiel anders, aber unglückliche Spielverläufe ziehen sich wie ein roter Faden bei uns. In der Defensive werden wir aber wohl massiv ws verändern, wir bekomme zu viele Gegentreffer."

Die Besten: Philipp Pachoining (ZM) & Senad Jahic (St) bzw. Adnan Besic (St.)

