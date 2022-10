2:1 über den ASK! Die nächsten wichtigen Punkte für den SC Landskron!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 10:46

Der SC Landskron beendete mit einem 2:1 über den ASK Klagenfurt eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage der Klagenfurter. Die Gäste aus Fischl machten wohl das Spiel, vergaben aber zahlreiche Chancen und haderten mit Schiedsrichterentscheidungen. Landskron verstand es wieder, zum richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen:

Landskron reüssiert erneut mit Kampfkraft & einer disziplinierten Defensive

Wie so oft in dieser Saison legte es Trainer Bernhard Seebacher defensiv an, auch auf eigenem Geläuf. Der ASK machte das Spiel, kam auch zu Chancen, die Gefährlichkeit der Gastgeber im Umschalten deutete sich aber schnell an. So fiel vor rund 300 Zuschauern auch der Führungstreffer für den Aufsteiger: Markus Ulbing schnell über links, setzt den einen weiten Weg zurücklegenden Nemanja Lukic optimal ein, der seinerseits Schlussmann Michael Fasching umkurvt und den Ball in das leere Tor einschiebt. Der Winkel war bereits spitz und außerhalb vom Strafraum, eine gar nicht so einfache Übung (21.).

Landskron vermochte es geschickt, den Gegner ständig in Zweikämpfe zu verwickeln, nahm dem ASK den spielerischen Schwung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Stefan Grau die Akteure in die Pause.

Der Treffer vom ASK kommt zu spät

Dietmar Thuller zeigte sich mit dem ersten Durchgang keineswegs zufrieden, nahm zur Halbzeit einen Doppeltausch vor.

Lovro Vrandecic & Dare Vrsic brachten neuen Schwung, die Gäste verzettelten sich weniger in Kleinklein und waren nun klar die Chefs am Platz. Aber das Tor erzielte Landskron. Philipp Ronacher erhöhte per Kopf nach Kondic-Ecke den Vorsprung von Landskron 2:0 (58.). Es folgten wütende Angriffe vom ASK, ein nicht gegebenes Tor von Vrsic (Abseits, ganz enge Entscheidung), ein Aluminimumtreffer sowie Strafraumszenen, wo die Klagenfurter gerne einen Elfmeter zugesprochen hätten. Es ging nichts rein, ehe Danijel Micic in der 86. Minute nach einem Getümmel das Spielgerät im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Die hektische Schlussphase brachte dem ASK nichts mehr ein. Schließlich gewann der SC Landskron über den ASK Klagenfurt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): "Wir wussten, dass wir auf eine sehr formstarke Truppe mit viel Qualität in deren Reihen treffen würden. Wir haben bestanden. Nächste Woche wartet mit ATUS Ferlach wieder eine harte Bewährungsprobe auf uns."



Stats

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Landskron im Klassement nach vorn und belegt jetzt vor den Sonntagsspielen den sechsten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief Landskron konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

ASK Klagenfurt hat 20 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sieben. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

SC Landskron tritt am kommenden Sonntag beim ATUS Ferlach an, ASK Klagenfurt empfängt am selben Tag den SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: SC Landskron – ASK Klagenfurt, 2:1 (1:0)

86 Danijel Micic 2:1

58 Philipp Ronacher 2:0

21 Nemanja Lukic 1:0