ASK Klagenfurt deklassiert SV Kraig

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 13:30

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ASK Klagenfurt und der SV Hirter Kraig mit dem Endstand von 6:0. Dieser Erfolg war auch in der Höhe verdient, der ASK vergab nochmals ein halbes Dutzend großer Torchancen.

Zügig alles klar

„Vor exakt einem Jahr verlor eine nominell bessere Truppe in Kraig mit 0:3“, erinnert sich Dietmar Thuller. „Wir waren undiszipliniert und fingen uns eine Rote Karte ein.“ Warum sich Thuller so exakt an das Datum erinnert, ist leicht erklärt: „Er hat nämlich am 23. Oktober Geburtstag, wird heute 49 Jahre alt. Kraig versalzte ihm den Ehrentag im Vorjahr erheblich. Demgemäß generalstabsmäßig verliefen die Vorbereitungen: „Wir haben brutal hart für dieses Spiel geschuftet.“

Erfolgreich. Zwei Minuten waren gespielt, als Sinan Samardzic vor 200 Zuschauern die Führung für ASK Klagenfurt besorgte. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dare Vrsic (6.). Bei beiden Treffern wirkte die Kraig-Abwehr inklusive des Schlussmanns überrumpelt und sah dabei nicht gut aus. Danach folgte die einzige Phase, wo sich Kraig auf Augenhöhe agierte, Kapitän Benjamin Lamzari setzte die einzige Großchance der Gäste knapp neben den Pfosten. Michael Spielberger stand da bereits nicht mehr am Platz, musste schon nach sieben Minuten verletzt aufgeben. Es sollte für Kraig aber noch dicker kommen. Samardzic legte in der 31. Minute zum 3:0 für ASK Klagenfurt nach, ein Supertor, einstudierte scharfe Vorlage von Vrsic und Direktabnahme vom Stürmer. Genau solche Spielzüge ließ Thuller im Training üben, wie er nach dem Spiel verriet.

Kraig chancenlos

Die zweite Hälfte bot ein Spiegelbild des ersten Durchgangs, der blendend aufgelegte ASK war hinsichtlich bemüht, dem Trainer ein schönes Geburtstagsgeschenk zu bereiten. Kraig gab sich mittlerweile auf. Vrsic vollendete zum vierten Tagestreffer in der 58. Spielminute. Samardzic gelang ein Doppelpack (64./81.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Schlussendlich setzte sich ASK Klagenfurt mit sechs Toren durch und so bitter es für Kraig klingen mag: Damit war man noch gut bedient.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Ich habe unter der Woche bei allen Übungen Vollgas verlangt, bekam das von der Mannschaft und heute setzte sie das am Platz um!"

Stats

Der Angriff von ASK Klagenfurt wusste bisher zu überzeugen und schlug schon 31-mal zu. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat ASK Klagenfurt derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief ASK Klagenfurt konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die letzten Auftritte des SV Hirter Kraig waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Freitag trifft ASK Klagenfurt auf den FC Hand in Hand Werker Lendorf, SV Kraig spielt tags darauf gegen SC Landskron.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SV Hirter Kraig, 6:0 (3:0)

81 Sinan Samardzic 6:0

64 Sinan Samardzic 5:0

58 Dare Vrsic 4:0

31 Sinan Samardzic 3:0

6 Dare Vrsic 2:0

2 Sinan Samardzic 1:0