Keis Sieger bei Bleiburg vs Gmünd

Details Sonntag, 06. November 2022 12:05

Am Samstag trennten sich der SVG Bleiburg und der ASKÖ Gmünd unentschieden mit 1:1. Das geht wohl auch in Ordnung, Bleiburg hatte mehr vom Spiel, Gmünd dafür die dickste Chance im Finish zur Entscheidung.

Verlieren für beide verboten

Aufgrund der Tabellensituation konnte sich vor rund 200 Zuschauern kein Team eine Niederlage leisten, demgemäß intensiv wurde um jeden Millimeter Raum gekämpft. Bleiburg entfaltete dabei die bessere spielerische Note, war wesentlich mehr in Ballbesitz, woran sich die eher defensiv ausgerichteten Oberkärntner aber nicht sonderlich störten. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Bleiburg und Gmünd ohne Torerfolg in die Kabinen.

Gmünd geht in Führung, Bleiburg antwortet postwendend

Kurz nach der Pause richtet sich Marcel Schönherr das Leder zur Ecke her. Seine Hereingabe findet das Köpfchen von Domenik Steiner, der das 1:0 für die Gäste markiert (49.). Bleiburg verfiel aber nicht in eine Schockstarre, sondern antwortete zeitnah: Toller Angriff über die linke Seite, fast an der Torlinie eine scharfe Hereingabe auf Adnan Besic, der Torjäger grätscht nach dem Ball und befördert das Leder zum 1:1 für den SVG Bleiburg in die Maschen (56.). Ein Treffer, der fast nicht zu verteidigen war.

Nach diesen beiden Höhepunkten gab es nur noch eine große Torchance, und zwar für die Gäste aus dem Liesertal: 80. Minute, eine Flanke auf Christian Preiml, der per Kopf perfekt trifft, aber Goalkeeper Thomas Pök fischt den Ball sensationell aus dem Kreuzeck raus! Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und der ASKÖ Gmünd spielten unentschieden.

Stimme zum Spiel

Rudi Schönherr (Trainer Gmünd): "Da es gegen einen direkten Gegner in der Tabelle ging, wollten wir in erster Linie nicht verlieren. Das ist uns auch gelungen."



Stats

Vollstreckerqualitäten demonstrierten die Gäste bislang noch nicht. Der Angriff von Gmünd ist mit 16 Treffern der erfolgloseste der Kärntner Liga. Der ASKÖ Gmünd erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gmünd die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Bleiburg auf den SV M&R Feldkirchen, der ASKÖ Gmünd spielt tags darauf gegen ASK Klagenfurt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASKÖ Gmünd, 1:1 (0:0)

56 Adnan Besic 1:1

49 Domenik Steiner 0:1