Erster Sieg von Kraig über Feldkirchen!

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Kraig und dem SV Feldkirchen an diesem 20. Spieltag. Die Gäste gingen früh in Führung, schwächten sich aber vor der Pause selbst. Das sollte sich rächen – Kraig konnte das Spiel im zweiten Durchgang drehen. Im Hinspiel behielt der SV Feldkirchen mit 2:0 die Oberhand.

„Angsthasenfußball“ von Kraig, Feldkirchen trifft und sieht Rot

Das in der Kadertiefe verstärkte Kraig wollte vor 300 Zuschauern eigentlich „befreit aufspielen“, kündigte Trainer Harald Proprentner an. Stattdessen regierte bei den Gastgebern die blanke Unsicherheit, bekamen auf heimischen Geläuf kein Bein auf den Boden. Das nützte Robert Tiffner früh aus, er verwertet einen Stangler von der Grundlinie zur Führung für die Gäste (8.).

Als sich manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause wähnte, ereignete sich wohl der Knackpunkt des Spiels. Raphael Regenfelder wurde mit glatt Rot wegen einer Tätlichkeit vom Feld geschickt – eine Riesenbürde für den SV M&R Feldkirchen (43.). Das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab und die Karte war selbst aus der Sicht von Kraig sehr hart. Zur Pause wusste der SV Feldkirchen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Schneller Ausgleich, später Siegestreffer, Georg Pirker immer bei Schlüsselszenen dabei

Kraig-Coach Harry Proprentner fand die richtigen Worte im Kabinentrakt, die Heimischen kehrten giftiger auf den Platz zurück. Sebastian Hertelt war es, der in der 47. Minute den Ball im Gehäuse von SV Feldkirchen nach Auflage von Georg Pirker aus kurzer Distanz unterbrachte.

Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als sich wiederum Pirker durchtankte und im Zentrum zwei Optionen vorfand: Hertelt kurz vor dem Tor, oder Maximilian Felsberger im Rückraum am 16er. Er entschied sich für Felsberger, der es mit dem Siegestreffer in der Nachspielzeit dankte. Am Ende verbuchte der SV Hirter Kraig gegen den SV M&R Feldkirchen die maximale Punkteausbeute und feierte den ersten Sieg überhaupt gegen Feldkirchen in einem Meisterschaftsspiel.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): „In der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden, wir spielten einen gehemmten Angsthasenfußball. In der zweiten Halbzeit belohnten wir unseren Einsatz mit einem schönen Sieg. Endlich mal fällt mal ein entscheidender Treffer in der Nachspielzeit für uns und nicht für die Gegner. Georg Pirker war der beste Mann am Platz.“

Nächster Prüfstein für die Gastgeber ist der SV St. Jakob im Rosental (Samstag, 14:30 Uhr). Der SV Feldkirchen misst sich am selben Tag mit dem FC Hand in Hand Werker Lendorf (16:00 Uhr).

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – SV M&R Feldkirchen, 2:1 (0:1)

92 Maximilian Felsberger 2:1

47 Sebastian Hertelt 1:1

8 Robert Thomas Tiffner 0:1

