Maria Saal triumphiert über KAC 1909 in Unterzahl!

Details Sonntag, 12. März 2023 11:49

Der SK Maria Saal landete mit einem 3:1 - Sieg über den KAC 1909 in Unterzahl einen Coup und katapultierte sich so von den Abstiegsrängen weg. Marco Pirker & Manuel Kerhe drückten der Begegnung ihren Stempel auf. Der KAC 1909 hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Zuckerpass von Kerhe, Rot für Imran Khazhmagamadov

Vor 100 Zuschauern startete Maria Saal flott und mit dem lange verletzten Manuel Kerhe in die Frühjahrssaison. Konter Maria Saal, Wernig auf Kerhe, der mit einem Chippass gegen die Laufrichtung der KAC-Abwehr raffiniert den optimalen Laufweg von Marco Pirker ausnützte, der alleinstehend das 1:0 für Maria Saal (13.) markierte. Ein in der Entstehungsgeschichte sehenswerter Treffer bringt die frühe Führung für die Domkicker ein.

Danach fand der KAC seine Ausgleichsmöglichkeiten vor, traf aber das Gehäuse nicht. Kurz vor der Pause stellte Christian Johann Steiner noch Imran Khazhmagamadov von den Gastgebern mit glatt Rot nach einer Tätlichkeit vom Platz (43.). Maria Saal monierte, dass ebenfalls beteiligte KAC-Spieler völlig ohne Karte durchkamen. Der SK Maria Saal ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Maria Saal steckt Rot & Ausgleich weg

Zunächst sah es so aus, als sollte sich das Momentum drehen. Die Athletiker nützten rasch die numerische Überlegenheit, Jakob Orgonyi traf nach Stanglpass aus kurzer Distanz (49.). Lange währte die Freude aber nicht, bereits wenige Minuten später steckt Maria Saal den Ball durch die Abwehr der Gäste durch, diesmal fungiert Manuel Kerhe als Vollstrecker. Er versenkte die Kugel zum 2:1 (55.).

Von diesem neuerlichen Rückstand erholte sich der KAC nicht mehr. Es kam sogar noch dicker, als Marco Pirker an der Grundlinie seinen Gegenspieler austanzte und für Daniel Wernig aufrollte. Der beförderte ohne viel Federlesens das Leder zum 3:1 von Maria Saal über die Linie (70.). Am Ende behielt der SK Maria Saal gegen den KAC 1909 die Oberhand und feiert einen bedeutungsvollen Sieg für den Klassenerhalt. Der KAC muss gleich zu Beginn der Meisterschaft einen Rückschlag beim Kampf um die ÖFB-Cupplätze hinnehmen.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): „Über 90 Minuten gesehen wollten wir den Sieg mehr und haben uns den Erfolg verdient. Wenn Khazhmagamadov seinen Kontrahenten im Gesicht berührte, geht Rot schon in Ordnung. Aber dass kein KAC-Spieler eine Karte bekam, muss man nicht verstehen. Besonders freue ich mich für Marco Pirker, der lange nicht mehr getroffen hat und heute überzeugte.“

Der SK Maria Saal tritt am kommenden Samstag beim ATUS Ferlach an, der KAC 1909 empfängt am selben Tag den SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – KAC 1909, 3:1 (1:0)

70 Daniel Wernig 3:1

55 Manuel Kerhe 2:1

49 Jakob Orgonyi 1:1

13 Marco Paul Pirker 1:0

