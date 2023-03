ASK schießt sich an die Spitze!

Details Montag, 13. März 2023 17:13

Der ASK Klagenfurt und der SV St. Jakob/R. boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Der Sieg war knapp, aber verdient, nach dem Mannschaftsumbau im Winter zeigten die Klagenfurter, dass mit ihnen auch im Frühjahr zu rechnen sein wird. Vorläufiger Lohn ist die Tabellenführung.

Ein Elfmeter sorgt für die Führung, Ausgleich mit dem Pausenpfiff

Vor rund 250 Zuschauern übernahm der ASK sofort das Kommando, spielte sich einige Chancen heraus und reklamierte vorerst erfolglos einen Strafstoß nach einer Attacke an Micic. Einmal wackelte nach Schuss von Kyrylo Romaniuk die Querlatte, Zählbares wollte aber noch nicht gelingen. Im „zweiten Anlauf“ bekamen die schwarz-weißen dann doch einen Strafstoß zugesprochen, ein Fall für Danijel Micic, der sicher die Führung für den ASK Klagenfurt (20.) markierte.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Thomas Ogradnig aus einem schön herausgespielten Konter nach einem ASK-Eckball zum Ausgleich für den SV St. Jakob im Rosental. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, obwohl die Heimischen weitgehend dominierten.

Die Neuen schießen den ASK an die Spitze

Schnell nach dem Seitenwechsel gab der hünenhafte Seid Zukic erstmals seine Visitenkarte als ASK-Stürmer ab, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wiederum ein sehenswerter Treffer an diesem Sonntagvormittag. Den Freudenjubel des Spitzenreiters machte Admir Dzombic schnell zunichte, er besorgte mit einem abgefälschten Schuss für den Ausgleich (52.). In der Phase war viel los am Platz und so wundert es nicht, dass bereits in der 57. Minute der nächste Torjubel folgte. Es war wiederum einer der ASK-Neuerwerbungen, der seine Teamkameraden zum Tänzchen an der Cornerfahne einlud. Alexander Killar nützte eine kurze Desorientierung der Rosentaler Abwehr aus und brachte sein Team zum dritten Mal in Front. Das 3:2 wurde vom ASK dann relativ sicher heimgespielt. Am Schluss schlug ASK Klagenfurt den SV St. Jakob/R. mit 3:2 und darf sich, zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze sonnen.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Bis auf die Chancenverwertung war ich zufrieden mit der Leistung. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir da mit St. Jakob nicht irgendwen geschlagen haben. Die sind eine gestandene, gute Ligatruppe. Nächste Woche wartet mit der Austria der nächste schwere Brocken.“

Nächster Prüfstein für ASK Klagenfurt ist SK Austria Klagenfurt Amateure (Samstag, 14:00 Uhr). Der SV St. Jakob/R. misst sich am selben Tag mit dem SV Hirter Kraig (14:30 Uhr).

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SV St. Jakob im Rosental, 3:2 (1:1)

57 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 3:2

52 Admir Dzombic 2:2

49 Seid Zukic 2:1

43 Thomas Ogradnig 1:1

20 Danijel Micic 1:0

