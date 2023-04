St. Jakob nach 3:0 weiter im Rennen um ein ÖFB-Cup-Ticket!

Details Sonntag, 02. April 2023 11:30

Der SV St. Jakob/R. weist nach wie vor eine lange Ausfallliste auf. Dennoch konnte die Truppe von Alex Suppantschitsch die WAC-Juniors klar mit 3:0 in die Schranken weisen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das St. Andrä/WAC Juniors 1c am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Vorsichtige erste Halbzeit auf beiden Seiten

Die erste Hälfte ist schnell erzählt, beide Teams riskierten wenig, so spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Lediglich zwei Halbchancen auf beiden Seiten waren zu verzeichnen. Die logische Konsequenz: Es gab keine Tore, die Begegnung war noch vollkommen offen.

Umstellung brachte den gewünschten Erfolg

In der zweiten Hälfte reagierte St. Jakob-Trainer Suppantschitsch, brachte Matija Nosan in das Spiel, ließ ganz generell seine Burschen offensiv von der Leine. Das brachte rasch den gewünschten Erfolg.

Manuel Guggenberger kommt im Strafraum zum Schuss und versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c. Kurz darauf gelang Admir Dzombic der ersehnte Doppelschlag, erhöhte per Kopf den Vorsprung des SV St. Jakob im Rosental nach 52 Minuten auf 2:0. Damit war die Gegenwehr der Lavanttaler, bei denen offensiv gar nichts zusammenlief, gebrochen. Matija Nosan brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (66.). Davor vergab Christoph Omann zwei zwingende Chancen. Am Ende behielt der SV St. Jakob/R. gegen SG St. Andrä/WAC Juniors 1c die Oberhand.

Stimme zum Spiel

Andreas Ogradnig (Sektionsleiter St. Jakob): „Wir haben immer noch den Verletzungs- und Krankheitsteufel im Verein. Wir hoffen aber zumindest auf die Rückkehr von Florian Schaller nächste Woche. Wenn wir weiter um die ÖFB-Cupplätze mitmischen können, wäre das eine feine Sache.“

Stats

Nachdem St. Jakob/R. hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der SV St. Jakob im Rosental weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Zehn Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der SV St. Jakob/R. momentan auf dem Konto.

Der Motor von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei St. Jakob/R, wo man insgesamt 35 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Samstag tritt der SV St. Jakob im Rosental beim ASKÖ Gmünd an, während SG St. Andrä/WAC Juniors 1c zwei Tage zuvor SK Austria Klagenfurt Amateure empfängt.

Kärntner Liga: SV St. Jakob im Rosental – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 3:0 (0:0)

66 Matija Nosan 3:0

52 Admir Dzombic 2:0

50 Manuel Thomas Guggenberger 1:0

