ASK Klagenfurt schlägt erneut eiskalt zu

Der ATUS Ferlach blieb gegen den ASK Klagenfurt beinahe chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Niederlage fiel vielleicht eine Spur zu hoch aus, der Auswärtssieg war aber ohne Wenn und Aber verdient. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Doppelpack von Zukic zur Vorentscheidung

Bis es auf dem Platz vor 250 Zuschauern zu bemerkenswerten Ereignissen kam, dauerte es seine gewisse Anlaufzeit, als die Uhr Richtung Pause tickte, schlug dafür Seid Zukic zweimal zu. Mit einem schnellen Doppelpack (36./41.) zum 2:0 schockte er ATUS Ferlach. Die Führung fiel nach einer Micic-Ecke. Der Spielmacher befindet sich derzeit bei Standards ohnehin in der komfortablen Position, sich aus einem halben Dutzend Riesen an oder über 190 cm den am besten postierten aussuchen zu können. Die physische Stärke ist sicher ein Mitfaktor für den ASK-Lauf. Beim 2:0 presste Alex Killar erfolgreich an und bediente den Goalgetter.

Nur die Pause verhindert einen lupenreinen Hattrick, Premierentor für Kyrylo Romaniuk

Zukic stand auch in der zweiten Hälfte goldrichtig. Diesmal war es der sein Comeback feiernde Niko Maric, der ihm optimal den Ball aufrollte. Er stellte das 3:0 für ASK Klagenfurt sicher (60.) und damit die Partie entscheiden. Kyrylo Romaniuk besorgte schließlich den vierten Treffer für den Tabellenprimus (71.). Es war sein Premierentreffer in der Liga. Im Finish gab es noch nach einer Attacke von Lukas Jaklitsch Aufregung samt Rudelbildung, ein paar Karten später beruhigten sich aber die Gemüter wieder. Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Die Automatismen funktionieren immer besser, ich bin sehr zufrieden. Aber abheben dürfen wir nicht, ein zwei Ausfälle, oder ein verzwickter Spielverlauf und schon kann es wieder anders aussehen.“

Stats

Mit 32 Zählern aus 20 Spielen steht Ferlach momentan im Mittelfeld der Tabelle. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Nach Verlustpunkten ist Ferlach freilich immer noch in der Spitzengruppe dabei.

Wer soll ASK Klagenfurt noch stoppen? ASK Klagenfurt verbuchte gegen den ATUS Ferlach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Kärntner Liga weiter an. Die Offensivabteilung von ASK Klagenfurt funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 50-mal zu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ASK Klagenfurt seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am kommenden Donnerstag tritt Ferlach beim SV Hirter Kraig an, während ASK Klagenfurt drei Tage später den VST Völkermarkt empfängt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – ASK Klagenfurt, 0:4 (0:2)

71 Kyrylo Romaniuk 0:4

60 Seid Zukic 0:3

41 Seid Zukic 0:2

36 Seid Zukic 0:1

