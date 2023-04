Die Austria bleibt erster Verfolger des Führungsduos!

Details Sonntag, 02. April 2023 20:53

Austria Klagenfurt Amat. und Lendorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. SK Austria Klagenfurt Amateure wurde der Favoritenrolle somit gerecht, musste aber hart dafür arbeiten. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Nenad Pavicevic, Mitglied vom Austria-Trainerkollektiv, erzählte uns abseits vom Lendorf-Spiel über die Schwierigkeiten seiner Elf in der Kärntner Liga: „Wir müssen immer höllisch aufpassen, uns vom Gegner nicht einen zu physischen Spielstil aufzwingen zu lassen. Das geht zulasten unserer Stärken.“ Zu denen zählt er Lauf- und Spielfreudigkeit auf. „Ja, in der Kategorie sind wir in der Liga sicher vorn dabei. Punktegarantie ist es keine, die Gegner geben immer 150% gegen uns.“

Viele Highlights in Hälfte eins

So war auch Lendorf darauf aus, die „Hausherren“ in Brückl möglichst in viele Zweikämpfe zu verwickeln und den gefährlichen Sandro Morgenstern am Flügel in Kontern einzusetzen. Es sollte immer wieder gelingen. Der Ball zirkulierte freilich wesentlich öfter in den violettfarbenen Reihen, ein einstudierter Standard brachte die Führung: Daniel Francis auf den Kopf von Josip Pejic zur frühen Führung (11.).

Lendorf konnte antworten. Sandro Morgenstern war als abgebrühter Elferschütze zur Stelle und markierte das 1:1 des FC Hand in Hand Werker Lendorf (28.). Der Jubel der Auswärtsbank und ihrer Fans waren aber noch gar nicht abgeebbt, da stand es schon 2:1: Doppelpass von Pejic und Mersei Nsandi, der in der 29. Minute für die neuerliche Führung sorgte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Verdienter, aber nicht völlig souveräner Sieg der Austria

Das 2:1 beruhigte die Aktionen der Gastgeber, das Spiel blieb weitgehend unter deren Kontrolle. Man musste aber immer höllisch auf die Konter, besonders über Morgenstern aufpassen, bis das vermeintlich erlösende 3:1 fiel. Gute Aktion über rechts, wieder mit einem Doppelpass, diesmal zwischen Nsandi und Emilian Metu. Der erhöhte den Vorsprung von Austria Klagenfurt Amat. nach 77 Minuten auf 3:1. Nun wähnte sich die Austria schon sicher, was fast noch nach hinten los ging. Christian Wernisch verkürzte für den FC Lendorf in der 88. Minute nach einem langen Ball auf 2:3. Letzten Endes blieb es aber dabei und der SK Austria Klagenfurt Amateure gegen die Gäste drei Zähler.

Stimme zum Spiel

Nenad Pavicevic (Trainer Austria): "Ich spreche der gesamten Truppe ein Pauschallob aus. Das Spiel war wahnsinnig schwer zu gewinnen."



Stats

Austria Klagenfurt Amat. behauptet nach dem Erfolg über Lendorf den dritten Tabellenplatz. Die letzten Resultate von SK Austria Klagenfurt Amateure konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der FC Hand in Hand Werker Lendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, neun Remis und sieben Niederlagen. Elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SK Austria Klagenfurt Amateure momentan auf dem Konto.

Der Gastgeber tritt am Donnerstag, den 06.04.2023, um 18:30 Uhr, bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an. Drei Tage später (17:00 Uhr) empfängt der FC Lendorf den KAC 1909.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 3:2 (2:1)

88 Christian Wernisch 3:2

77 Emilian Metu 3:1

29 Mersei Dieu Nsandi 2:1

28 Sandro Christoph Morgenstern 1:1

11 Josip Pejic 1:0

