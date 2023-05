Ferlach hat im Rosentalderby erneut die Nase vorn!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 13:42

Nichts zu holen gab es für St. Jakob/R. bei Ferlach. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1-Derbysieg. Die Entscheidung fiel durch einen späten Elfmeter, nachdem die Gastgeber einige Chancen ausgelassen hatten. Im Hinspiel hatte Ferlach beim SV St. Jakob im Rosental einen 2:0-Sieg eingefahren.

Der Innenverteidiger erledigt souverän seinen ungewohnten Stürmer-Job

Ferlach-Trainer Mario Verdel gab an vorderster Front gleich vier Mann vor: Lukas Jaklitsch, Tobias Schaflechner, Stephan Bürgler & Florian Verdel fielen verletzungsbedingt aus. Also wurde kurzerhand Martin Posratschnig vom Innenverteidiger in den Sturm verlegt und der bedankte sich artig, traf vor 140 Zuschauern nach 35 Minuten zur Führung für den ATUS Ferlach. Ein Tor im Stile eines Mittelstürmers, er rutschte in den Stanglpass hinein. Dabei blieb es zur Pause.

Trotz Chancenübergewicht muss Ferlach zittern

St. Jakob konnte zwischenzeitlich ausgleichen.Ferlach lief in einen nicht unvermeidbaren Konter, Thomas Ogradnig war zur Stelle und bezwang im eins gegen eins Schlussmann Heindl zum 1:1 fü SV St. Jakob/R. (57.). Der Gleichstand währte aber nur 10 Minuten: Dominik Mak zieht ab, Keeper Christopher Altmann hält noch super, aber gegen den Nachschuss von Marjan Ogris-Martic war er machtlos (67.). In der Folge öffneten die Gäste ihr Korsett, Ferlach kam zu zahlreichen Konterchancen, die allerdings nicht mit der nötigen Präzision zu Ende gespielt wurden. So bedurfte es eines Elfmeters nach Foul an Hannes Schwarz, der in der 81. Minute selbst verwertete. Am Ende siegte Ferlach gegen St. Jakob/R. mit 3:1.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer ATUS Ferlach): „Mit Posratschnig im Sturm haben wir St. Jakob sicher ein wenig überraschen können. In der zweiten Hälfte zeigten wir den nötigen Willen zum Sieg.“

Stats

Der ATUS Ferlach verbuchte insgesamt 13 Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Ferlach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beim SV St. Jakob im Rosental präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). Zwölf Siege, sieben Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den SV St. Jakob/R. bereits drei Spiele zurück.

Der ATUS Ferlach setzte sich mit diesem Sieg von St. Jakob/R. ab und nimmt nun mit 46 Punkten den vierten Rang ein, während der SV St. Jakob im Rosental weiterhin 43 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Ferlach ist SK Austria Klagenfurt Amateure (Mittwoch, 18:00 Uhr). Der SV St. Jakob/R. misst sich am selben Tag mit dem VST Völkermarkt (18:30 Uhr).

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SV St. Jakob im Rosental, 3:1 (1:0)

81 Hannes Marcel Schwarz 3:1

67 Marjan Ogris-Martic 2:1

57 Thomas Ogradnig 1:1

35 Martin Posratschnig 1:0

