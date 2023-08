Zwei frühe Tore! Kraig feiert glatten Heimsieg gegen Lendorf

Details Sonntag, 30. Juli 2023 07:01

Am Samstag verbuchte der SV Hirter Kraig einen 2:0-Erfolg gegen den FC Robinig Lendorf. Eigentlich galten die routinierten Gäste in dieser Partie als Favoriten, doch die Elf von Trainer Harald Proprentner erwischte den besseren Start und ging so am Ende verdient als Sieger vom Platz.

Schnelle Tore ebnen den Weg

Der SV Kraig erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 300 Zuschauern durch Sebastian Hertelt bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einer Flanke von Georg Pirker netzte er volley zur frühen Führung ein. Martin Lamzari versenkte die Kugel nur wenige Minuten später zum 2:0 für die Heimmannschaft (14.). Nach einem weiten Ausschuss zögerte der Tormann der Gäste und Lamzari hatte wenig Mühe einzunetzen. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der SV Hirter Kraig bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Keine Treffer in der zweiten Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten fielen keine Tore mehr, Kraig kam aber zu einigen guten Chancen, die jedoch vom Schlussmann der Lendorfer, Thomas Pöck, vereitelt wurden. Aber auch der Schlussmann von Kraig, Raphael Proprentner, zeigte bei den wenigen Chancen der Gäste eine tadellose Leistung und hielt die Null fest.

Harald Proprentner, Trainer des SV Kraig: "Lendorf hatte 15 Minuten lang Probleme in das Spiel hineinzukommen und das haben wir eiskalt ausgenützt. Ein toller Einstand für uns, der uns doch einiges an Druck nimmt."

Am kommenden Freitag trifft der SV Kraig auf den ATUS Fliesen Koller Velden, der FC Lendorf spielt am selben Tag gegen den SC Landskron.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – FC Robinig Lendorf, 2:0 (2:0)

14 Martin Franz Alexander Lamzari 2:0

8 Sebastian Hertelt 1:0

