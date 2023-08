Später Ausgleich! Bleiburg und Köttmannsdorf trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 30. Juli 2023 06:50

Zu ihrem Saisonauftakt trennten sich Bleiburg und Köttmannsdorf mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Köttmannsdorf erzielten erst kurz vor dem Schlusspfiff den ersehnten Ausgleich und können mit diesem Punkt sicher sehr gut leben während Bleiburg wohl zwei verlorenen Punkten nachweinen wird.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bleiburg war zu Beginn dieser Partie das etwas aktivere Team und kam auch zu der einen oder anderen guten Chance. Nach etwa 25 Minuten war aber auch Köttmannsdorf in der Partie und spielte gut mit. Zur Pause stand ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Später Ausgleich

In der 64. Minute bejubelte der SVG Bleiburg vor 200 Zuschauern einen Treffer durch Lazar Gacic – neuer Spielstand: 1:0. In Minute 89 brachte Köttmannsdorf den Ball im Netz von Bleiburg zum Ausgleich unter. Nach einem Antritt von Matteo Juvan mit anschließender Flanke nickte Luka Djukic gekonnt ein. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Roman Weger sind der SVG Bleiburg und der ASKÖ Köttmannsdorf mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

Markus Uran, Trainer des ASKÖ Köttmannsdorf: "Ich habe in der zweiten Halbzeit mit Juvan und Djukic zwei junge Burschen eingewechselt und sie haben bewiesen, dass sie Stammspieler werden wollen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat unglaubliche Moral bewiesen und ist als echtes Team aufgetreten."

Während Bleiburg am nächsten Freitag (19:00 Uhr) beim VST Völkermarkt gastiert, steht für Köttmannsdorf zwei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SAK Klagenfurt auf der Agenda.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASKÖ Köttmannsdorf, 1:1 (0:0)

89 Luka Djukic 1:1

64 Lazar Gacic 1:0

