"Alle Neune": ATUS Velden wahrt die "weiße Weste" und feiert klaren Erfolg bei SC Landskron

Details Freitag, 11. August 2023 20:17

ATUS Fliesen Koller Velden fügte dem SC Landskron am Freitag im Zuge der 3. Runde in der Kärntner Liga die erste Saisonniederlage zu und siegte mit 4:0. Die Gäste hatten ihre beiden Heimspiele zum Auftakt jeweils zu null gewonnen und triumphierten auch beim ersten Saison-Gastspiel souverän, stocken ihr Punktekonto damit auf das Maxima von neun Zählern auf. Landskron wiederum hält weiterhin bei vier Punkten.

Couragierter Beginn der Hausherren, doch die Gäste jubeln über Doppelschlag

Die Heimischen starteten mutig, vermochten aus ihrer energischen Anfangsphase aber keinen zählbaren Profi zu schlagen. Den ersten Tagestreffer bejubelte dann wiederum Velden nach über einer halben Stunde in Person von Lukas Lausegger, der aus 20 Metern platziert ins lange Eck einschoss - 0:1 (31.). Eine wahre Initialzündung, wie sich herausstellen sollte: Anel Mujkic markiert nur wenig später mit einem prächtigen Abschluss ins Kreuzeck das 0:2 (39.) - der Pausenstand.

Mit dem 0:3 war der "Ofen aus"

In Hälfte zwei erwischten die Gäste optischer Natur den besseren Beginn, kamen in Minute 65 durch Doppelpacker Anel Mujkic, der im Eins-gegen-Eins trocken einnetzte, zur Vorentscheidung. Den Schlusspunkt in einer von herrlichen Treffern bestückten Partie setzte Ishak Osmanovic mit einem Schussball aus 20 Metern - ideal ins linke Kreuzeck (90.+2.) - 0:4!

ATUS Fliesen Koller Velden ist mit neun Punkten aus drei Partien perfekt in die Saison gestartet. Die Hausherren wiederum stehen erstmals mit leeren Händen da.

Nächster Prüfstein für SC Landskron ist der SV Hirter Kraig (Dienstag, 17:00 Uhr). ATUS Velden misst sich am selben Tag mit SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht (11:00 Uhr).

Kärntner Liga: SC Landskron – ATUS Fliesen Koller Velden, 0:4 (0:2)

88 Ishak Osmanovic 0:4

61 Anel Mujkic 0:3

35 Anel Mujkic 0:2

31 Lukas Lausegger 0:1

