ATSV Wolfsberg holt beim SV Hirter Kraig den zweiten Saisonsieg

Details Freitag, 11. August 2023 22:30

Für den SV Hirter Kraig gab es in der Partie gegen den ASCO ATSV Wolfsberg am Freitagabend, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Während die Hausherren damit weiterhin bei drei Punkten halten, lancieren die Gäste den zweiten Dreipunkter am dritten Spieltag.

Doppelpacker Müller als "Zünglein an der Waage"

Anfänglich kam das Match vor 220 Zuschauern ausgeglichen daher, verbuchten die Hausherren über die gesamte erste Hälfte hinweg gesehen sogar ein leichtes Chancen-Plus. Doch der einzige Treffer in den ersten 45 Minuten sollte den Gästen gelingen: Der ATSV Wolfsberg stellte mit dem 1:0 in der 34. Minute in Person von Mario Müller die Führung sicher. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Martin Franz Alexander Lamzari markierte unmittelbar nach Wiederbeginn zugunsten der Hausherren das 1:1 (48.). Lange aber sollte es nicht dauern, ehe wieder die Gäste aus Wolfsberg am Zug waren: Fabian Rothleitner brachte dem ASCO ATSV Wolfsberg nach 62 Minuten die 2:1-Führung. Das 3:1 ließ den ATSV Wolfsberg zum dritten Mal im Match jubeln (80.) - Doppelpacker Mario Müller sorgte für die Vorentscheidung. Die 1:3-Heimniederlage von SV Kraig war Realität, als Schiedsrichter Jan Lap die Partie letztendlich abpfiff.

Durch diese Niederlage fällt die Heimmannschaft in der Tabelle auf Platz zehn zurück. In dieser Saison sammelte SV Kraig bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht Wolfsberg nach diesem Erfolg auf Platz fünf. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des ASCO ATSV Wolfsberg.

Während der SV Hirter Kraig am kommenden Dienstag SC Landskron empfängt, bekommt es der ATSV Wolfsberg am selben Tag mit SK Austria Klagenfurt Amateure zu tun.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – ASCO ATSV Wolfsberg, 1:3 (0:1)

80 Mario Mueller 1:3

62 Fabian Rothleitner 1:2

48 Martin Franz Alexander Lamzari 1:1

34 Mario Mueller 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei