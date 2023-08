Hochklassiges Unterfangen mit besserem Ende für Landskron: Heimsieg über ATSV Wolfsberg

Details Samstag, 19. August 2023 21:57

Am Samstagabend begegneten einander im Rahmen der 5. Runde in der Kärntner Liga der SC Landskron und der ATSV Wolfsberg. Nach einer ausgeglichenen, unterhaltsamen ersten Spielhälfte machte im Verlauf ein Treffer den Unterschied und gab zugunsten des Heim-Teams den Ausschlag.

Hoher Unterhaltungswert

Vor 200 Zuschauern gingen beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier zu Werke, sorgten für ansehnliche Aktionen im Aufbauspiel. Den ersten Tagestreffer verzeichneten die Hausherren dann in Minute 18: David Erich Enzi lupft das Spielgerät von rechts über den gegnerischen Schlussmann hinweg ins Glück - ein herrlicher Treffer zum 1:0. Danach entwickelte sich ein überaus kurzweiliges Unterfangen, in dem die Gäste unmittelbar vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich kamen: Fabian Rothleitner trifft nach einem Eckball zum 1:1 (40.). Beide Teams befanden sich im ersten Akt vollends auf Augenhöhe, reflektierte der Zwischenstand das Geschehen auf dem Feld. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Heimischen das Heft wieder in die eigene Hand, belohnten sich nach 58 Minuten mit dem Siegtreffer: Daniel Arneitz per Elfmeter zum 2:1-Endstand. Die Gäste ließen zum Kehraus nochmals an, vermochten aber nicht mehr auszugleichen.

Damit stocken die Heimischen ihr Punktekonto auf zehn Zähler nach fünf Runden auf, während Wolfsberg weiterhin sechs Punkte eingeheimst hat.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.