SV Spittal/Drau gewinnt Torfestival gegen Landskron

Details Freitag, 15. September 2023 22:38

Der SV Sportastic Spittal und SC Landskron lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Partie ging an Spieltag neun in der Kärntner Liga über die Bühne. Die Ausgangslage sprach für den SV Spittal/Drau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Tore wie am Fließband

Die Anfangsphase kam ausgeglichen daher mit Chancen auf beiden Seiten.

20 Minuten gespielt.. beide Mannschaften tasten sich gegenseitig ab.. Fehler passieren auf beiden Seiten... Chancen gab es ebenfalls bereits auf beiden Seiten.. Bullinator007, Ticker-Reporter

Für das erste Tor sorgte Philipp Ronacher. In der 26. Minute traf der Spieler von Landskron ins Schwarze. Für das erste Tor von Spittal/Drau war Thomas Walker verantwortlich, der in der 33. Minute das 1:1 besorgte. Tom Zurga traf zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft (37.). Aus der Ruhe ließ sich SC Landskron nicht bringen. Martin Posratschnig erzielte wenig später den Ausgleich (39.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Zurga mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Zur Pause war der SV Sportastic Spittal im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 78. Minute brachte Igor Kondic das Netz für den SV Spittal/Drau zum Zappeln. Mit dem 3:4 gelang Posratschnig ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (84.). Letzten Endes holte Spittal/Drau gegen Landskron drei Zähler.

Beim SV Sportastic Spittal präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Im Klassement machte der SV Spittal/Drau einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. In dieser Saison sammelte der SV Sportastic Spittal bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Spittal/Drau, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt SC Landskron den zehnten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Landskron bei. SC Landskron musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Als Nächstes steht für Spittal/Drau eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es gegen SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht. Landskron empfängt – ebenfalls am Samstag – den SK Treibach.

Kärntner Liga: SV Sportastic Spittal – SC Landskron, 4:3 (3:2)

84 Martin Posratschnig 4:3

78 Igor Kondic 4:2

45 Tom Zurga 3:2

39 Martin Posratschnig 2:2

37 Tom Zurga 2:1

33 Thomas Walker 1:1

26 Philipp Ronacher 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.