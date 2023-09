Klagenfurt-Derby zwischen SAK und Aufsteiger Donau endet remis

Details Freitag, 15. September 2023 22:42

In der Begegnung SAK Klagenfurt gegen SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht trennten sich die beiden Kontrahenten an Spieltag neun mit einem 1:1-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Zwei späte Treffer zur leistungsgerechten Punkteteilung

In der Anfangsphase versuchten die Heimischen das Heft in die Hand zu nehmen:

SAK bestimmt das Spiel, Donau versucht sich mit langen Bällen zu befreien, bislang aber ohne Erfolg. TomTurbo, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Beide Mannschaften fanden Möglichkeiten vor, allerdings fehlte die Präzision in der Chancenauswertung. Andre Hubert Schmedler brach für SV Donau Klagenf. den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Mit seinem Treffer aus der 86. Minute bewahrte Zoran Vukovic seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen dem SAK Klagenfurt und SV Donau pari.

Für den SAK gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt das Heimteam den achten Platz in der Tabelle ein. Offensiv konnte dem SAK Klagenfurt in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 19 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Spiele ist es her, dass der SAK zuletzt eine Niederlage kassierte.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht im Klassement auf Platz sieben. In den letzten fünf Partien riefen die Gäste konsequent Leistung ab und holten zehn Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kommende Woche tritt der SAK Klagenfurt beim SVG Bleiburg an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Donau Klagenf. Heimrecht gegen den SV Sportastic Spittal.

Kärntner Liga: SAK Klagenfurt – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 1:1 (0:0)

86 Zoran Vukovic 1:1

74 Andre Hubert Schmedler 0:1

