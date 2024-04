Donau unterliegt dem SC Landskron mit 2:1

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 21:38

Am Samstagnachmittag empfing der SV Donau zuhause den SC Landskron. In einem ausgeglichenen Spiel behielten die Gäste aus Villach die Oberhand und setzten sich mit 2:1 durch.

Landskron führte früh

Landskron startete druckvoll in die Partie und ging bereits in der 5. Minute nach einer schönen Aktion über die rechte Seite in Führung. Torschütze war Marsel Stare. Landskron blieb weiterhin stark und gut im Spiel. Der SV Donau kam vermehrt über Standards gefährlich vor das Tor und erzielte in der 34. Minute durch Emil Jantscher den Ausgleich. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Offener Schalgabtausch

In der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und drängten entschlossen nach vorne. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wer die Führung erzielen würde. Der SV Donau hatte gute Tormöglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am Gästetorwart Koller. In der 65. Minute war es schließlich Advan Pozderac, der nach einem Abwehrfehler die 2:1-Führung für den SC Landskron erzielte. Landskron schwächte sich in der 76. Minute selbst, als Nemanja Lukic die gelb-rote Karte sah. Trotz Unterzahl kämpfte Landskron weiter und schaffte es, die knappe Führung zu verteidigen und die drei wichtigen Punkte mit nach Hause zu nehmen.

So steht es um die Teams

Der SV Donau konnte aus den letzten fünf Spielen lediglich einen Punkt holen und kassierte dabei 19 Gegentore. In der kommenden Woche steht für das Team von Christian Trappitsch ein Auswärtsspiel gegen den ATSV Wolfsberg an. Der SC Landskron hingegen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach vier Niederlagen en suite folgte ein Remis und nun ein wichtiger Sieg gegen den SV Donau. In der nächsten Woche empfangen die Villacher zuhause den SV Bleiburg.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig, Trainer SC Landskron:

„Wir starteten super in die Partie. Meine Jungs setzten alles um, was ich ihnen vorgab. Bei 1:1 war es aber dann eine Frage der Zeit, wer das nächste Tor macht. Glücklicherweise konnten wir einen Fehler des Gegners ausnützen und holten uns die wichtigen drei Punkte.“

Die Besten: Donau keiner bzw. Landskron Koller (Tor), Brandstätter (Sturm)

