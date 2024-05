Lendorf feiert knappen Sieg gegen die Austria Amateure

Spielberichte

Am Mittwochabend kam es zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Lendorf und den Austria Amateuren. In einem hart umkämpften Match gelang es der Heimmannschaft dank einer herausragenden Mannschaftsleistung, sich mit einem knappen 1:0-Sieg durchzusetzen. Trotz des intensiven Spiels behielt der FC Lendorf die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Mit Köpfchen zum 1:0

Lendorf zeigte eine starke Defensivleistung und setzte auf geschickte Konter. Obwohl Klagenfurt mehr Ballbesitz hatte, scheiterte das Team von Nenad Pavicevic meist an der gut organisierten Abwehr der Gastgeber. Auch über Standardsituationen wurde Lendorf immer wieder gefährlich, wie in der 28. Minute, als Sandro Morgenstern nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 traf. Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Pause.

Lendorfer Abwehrbollwerk ließ kaum Räume zu

Die Austria Amateure erhöhten den Druck und legten einen Zahn zu. Mit präzisem Passspiel und schnellen Angriffen versuchten die Klagenfurter, die Heimmannschaft zu überraschen. Trotz ihrer Bemühungen scheiterten sie jedoch immer wieder an der soliden Abwehrarbeit der Lendorfer und dem überragenden Schlussmann Lukas Unterlader. In der 85 Minute konnte Lendorf nochmals über Kautz gefährlich werden, sein Freistoß ging aber nur an die Latte. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal brenzlig vor dem Tor der Oberkärntner, als Matteo Kitz eine gute Tormöglichkeit ausließ. Am Ende behielt jedoch der FC Lendorf die Oberhand und sicherte sich einen knappen 1:0-Sieg.

Foto: FC Lendorf

So steht es um die Teams

Dank dieses Sieges konnte der FC Lendorf einen Sprung in der Tabelle nach vorne machen und steht nun auf dem elften Tabellenplatz. Mit 7 Punkten aus den letzten 4 Spielen ist die Morgenstern-Elf auf dem besten Weg, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Bereits am kommenden Samstag steht das nächste wichtige Spiel gegen Ferlach an. Die Austria Amateure hingegen rutschen nach dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. In den letzten fünf Partien konnte man lediglich eine gewinnen. Am Sonntag hat die Mannschaft von Nenad Pavicevic zuhause die nächste Chance, gegen Velden wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Wir wussten um die spielerischen Qualitäten unseres Gegners, deswegen standen wir hinten kompakt und wollten vermehrt über Konter spielen. Uns gelang nach einem Standard das 1:0 und das verwalteten wir bis zum Ende. Gratulation ans Team!“

Die Besten: Lendorf Unterlader (Tor), S. Morgenstern (Mittelfeld) bzw. Austria keiner

Details

