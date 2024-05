Bleiburg entführt 3 Punkte aus Wolfsberg

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 12:09

In der 24. Runde der Kärntner Liga standen sich der ATSV Wolfsberg und Bleiburg gegenüber. Beide Mannschaften waren auf Sieg programmiert, doch am Ende behielten die starken Bleiburger die Oberhand und setzten sich knapp mit 1:0 durch.

Ausgeglichene erste Hälfte

In einem hart umkämpften Match mit mehr Spielanteilen für Bleiburg gaben beide Mannschaften alles. Wolfsberg stand defensiv gut und setzte auf schnelles Umschalten. Auf beiden Seiten gab es gute Möglichkeiten, jedoch blieb es bis zur Pause beim torlosen Unentschieden von 0:0.

Bleiburg übernahm die Kontrolle

Bleiburg startete stark in die zweite Halbzeit und setzte vermehrt auf schnelle Angriffe. In der 53. Minute gelang es dem Team von Nevenko Vasiljevic durch Adnan Besic in Führung zu gehen. Wolfsberg war nun gezwungen, das Spiel offensiver zu gestalten und erhöhte den Druck. Bleiburg nutzte die entstehenden Räume geschickt aus, scheiterte jedoch immer wieder am Schlussmann der Wolfsberger. Obwohl die Mannschaft von Mario Romac mit hohen Bällen in den Strafraum für Gefahr sorgte, stand die Defensive der Gäste sicher. Am Ende belohnte sich die Mannschaft von Trainer Vasiljevic mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg.

So steht es um die Teams

Wolfsberg hat in den letzten vier Partien lediglich drei Punkte geholt und befindet sich derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag trifft man auswärts auf den VST Völkermarkt. Bleiburg hingegen konnte in den letzten vier Spielen starke zehn Punkte sammeln und belegt damit den dritten Tabellenplatz. Für die Vasiljevic-Elf steht am Samstag das Auswärtsspiel gegen den SAK auf dem Programm.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer Wolfsberg:

„Es war ein sehr schweres Match. Der Gegner war qualitativ sehr stark. Wir wollten hinten gut stehen und schnell nach vorne spielen. Leider konnten wir nach dem 1:0 nur mehr bedingt gefährlich werden, was im Gegenzug auch Möglichkeiten für Bleiburg ergab. In Summe war es leider eine verdiente Niederlage!“

Die Besten: Wolfsberg Johannes Wulz (Tor) bzw. Bleiburg Tolimir (Mittelfeld), Besic (Sturm)

Details

