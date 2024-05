KAC triumphiert mit beeindruckendem 3:0 in Köttmannsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:30

In einem spannenden Duell traf heute der ASKÖ Köttmannsdorf auf den KAC unter der Leitung von Trainer Rudolf Perz. Obwohl Köttmannsdorf gut ins Spiel startete, konnte die Mannschaft dem starken Auftritt des KAC an diesem Tag nicht standhalten. Das Spiel endete mit einem klaren 3:0-Sieg für den KAC, der damit seine Dominanz auf dem Platz unter Beweis stellte.

Köttmannsdorf begann sehr druckvoll und forderte KAC

Köttmannsdorf startete stark in die Partie und setzte den Gästekeeper von Beginn an unter Druck. Der KAC tat sich zu Beginn schwer, konnte jedoch ab der 20. Minute das Spielgeschehen mehr und mehr an sich reißen. Immer wieder gefährlich wurden die Klagenfurter über ihre Stürmer. In der 43. Minute war es dann David Gräfischer, der nach einem Eckball per Kopfball das erlösende 1:0 für den KAC erzielte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

KAC übernahm die Kontrolle

In der zweiten Halbzeit übernahm der KAC die Kontrolle über das Spiel und war äußerst präsent auf dem Platz. Bis zur 75. Minute dauerte es, ehe das Team von Rudolf Perz die Führung auf 2:0 ausbaute. Torschütze war Sandro Jose Ferreira Da Silva. Der KAC ließ nicht locker und drängte weiter auf Tore. In der 81. Minute gelang es Raphael Kassler, den 3:0-Endstand zu besiegeln und damit den verdienten Sieg für den KAC zu sichern.

So steht es um die Teams

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen musste der ASKÖ Köttmannsdorf wieder eine Niederlage hinnehmen. Aktuell ist das Team mit 37 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang platziert. In der nächsten Woche steht ein Auswärtsspiel gegen Lendorf an. Der KAC hingegen konnte nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg verbuchen und setzt dort an, wo das Team im Frühjahrsdurchgang aufgehört hat. Mit 33 Punkten vorübergehend auf dem achten Platz liegend, trifft die Mannschaft von Rudolf Perz nächste Woche auf Völkermarkt.

Stimme zum Spiel

Rudolf Perz, Stimme zum Spiel:



„In den ersten 20 Minuten waren wir etwas schwächer, konnten aber nach dieser Phase das Spielgeschehen übernehmen und unsere Chancen nutzen. Es war ein verdienter Sieg. Gratulation an mein Team!“

Die Besten: Köttmannsdorf keiner bzw. KAC Magnes (Tor) und alle Feldspieler

