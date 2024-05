Kurioser Kleiderwechsel: Im Spiel SAK gegen Bleiburg spielten heute beide Mannschaften mit den Dressen des SAK. Am Ende gewann der richtige SAK mit 1:0

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:35

In einem traditionsreichen Duell in der Kärntner Liga war heute der SVG Bleiburg zu Gast beim SAK. Bereits vor Spielbeginn gab es eine Überraschung für die Zuschauer, als beide Mannschaften in den Trikots des SAK aufliefen. Dies geschah, da der Farbunterschied der Bleiburger Trikots nicht den Regeln entsprach. Trotz dieser kuriosen Situation gelang es dem SAK, sich am Ende mit 1:0 durchzusetzen und wichtige drei Punkte einzufahren.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann auf beiden Seiten äußerst aktiv. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit hohem spielerischen Niveau. Sowohl der SVG Bleiburg als auch der SAK zeigten sich defensiv stabil und waren gleichzeitig sehr aggressiv in ihren Angriffsbemühungen. Trotz zahlreicher Chancen gelang es jedoch keiner Mannschaft, etwas Zählbares zu erzielen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

SAK erzielte früh die Führung

Nach der Pause kam der SAK gut aus den Startlöchern und ging in der 51. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Den Strafstoß verwandelte Hrvoje Jakovljevic zum 1:0. Das Spiel blieb weiterhin intensiv und ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Die rund 300 Zuschauer erlebten ein spannendes und hochklassiges Spiel. Am Ende konnte sich der SAK mit 1:0 durchsetzen und wichtige drei Punkte einfahren.

So steht es um die Teams

Nach der Derbyniederlage am Mittwoch setzte der SAK ein deutliches Zeichen, belohnte sich mit einem Sieg und ist aktuell auf dem 7. Tabellenrang platziert. Für die Mannschaft von Richard Huber steht nächste Woche ein Auswärtsspiel gegen den ATSV Wolfsberg an. Der SVG Bleiburg konnte den SAK nicht bezwingen und musste eine Niederlage hinnehmen. Dennoch bleibt das Team mit 39 Punkten weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. In der nächsten Woche trifft der SVG Bleiburg zuhause auf Spittal.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Chancen waren beiderseits vorhanden. In einem sehr guten Fußballspiel, was wir am Ende für uns entscheiden konnten, war es vor allem wichtig hinten gut zu stehen und nach vorne druckvoll zu spielen. Ich gratuliere meinem Team, das war ein gutes Zeichen nach der Niederlage diese Woche im Derby!“

Die Besten: SAK Mannschaft bzw. Bleiburg Huber (Abwehr), Tolimir (Mittelfeld)

