Tabellenjagd geht weiter: Velden triumphiert mit 3:1 über Köttmannsdorf und bleibt dicht am Spitzenreiter!

Beide Mannschaften gingen mit Herausforderungen in das Spiel: Köttmannsdorf hatte unter der Woche das Hinspiel des KFV-Cupfinales bestritten, während Velden auf viele Stammkräfte verzichten musste. Trotz dieser Widrigkeiten gelang es Marcel Kuster und seinem Team, die drei Punkte mit nach Velden zu nehmen, indem sie einen verdienten 3:1-Sieg einfuhren.

Torloser erster Abschnitt

Velden startete stark und erspielte sich sofort gute Möglichkeiten, doch Köttmannsdorf verteidigte geschickt und ließ keine Treffer zu. Köttmannsdorf versuchte durch schnelle Vorstöße nach vorne zu kommen, scheiterte jedoch im letzten Drittel. So endete die erste Halbzeit torlos mit 0:0.

Zurga schnürt Hattrick

Velden kam voller Motivation aus der Halbzeitpause, musste jedoch in der 50. Minute nach einem Eckball das 0:1 hinnehmen. Torschütze für Köttmannsdorf war Christopher Sallinger. Velden zeigte daraufhin Moral und setzte ein Zeichen: In der 54. Minute gelang der Ausgleich zum 1:1 und nur zwei Minuten später erzielte Tom Zurga die 2:1-Führung. Velden war nun voll in Fahrt und drängte weiter. Köttmannsdorf hatte Schwierigkeiten das offensive Spiel zu gestalten und musste in der 84. Minute das 1:3 hinnehmen. Tom Zurga erzielte sein drittes Tor an diesem Tag und sein 23. Tor in dieser Saison.

Zurga momentan kaum zu stoppen. Foto: Bernd Stefan

So steht es um die Teams

Köttmannsdorf steht derzeit auf dem siebten Tabellenrang mit 38 Punkten. Vor dem Team von Alexander Suppantschitsch liegen noch Spiele gegen Kraig (Auswärts), Landskron (Heimspiel) und Donau (Auswärts). Zusätzlich bestreitet Köttmannsdorf noch das KFV-Cupfinale zuhause gegen Grafenstein, nachdem man das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Velden ist weiterhin dicht auf den Fersen von Treibach und hat nur einen Punkt Rückstand auf den Ligaprimus. In den letzten Spielen stehen für das Team von Marcel Kuster entscheidende Partien gegen Völkermarkt (Heimspiel), KAC (Auswärts) und Lendorf (Heimspiel) an.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

„Anfangs war es nicht ganz unser Spiel, aber wir konnten dann nach der Zeit reinkommen. Leider war der Gegentreffer nach der Halbzeit bitter, aber meine Jungs zeigten Charakter und konnten den Sieg am Ende sichern.“

Die Besten: Köttmannsdorf keiner bzw. Velden Zurga (Sturm)

Details

