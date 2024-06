VST Völkermarkt feiert bei Schlusslicht 5:0-Kantersieg

Spielberichte

In der 30. Runde der Kärntner Liga traf der SC Landskron im heimischen Sportzentrum auf den VST Völkermarkt. Trotz anfänglicher Bemühungen und zahlreicher Chancen der Gastgeber konnten diese das Ruder nicht herumreißen. Die Völkermarkter zeigten sich hingegen von ihrer effizientesten Seite und feierten gegen das Schlusslicht einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Das Spiel begann vielversprechend für beide Teams. Schon in den ersten zehn Minuten gab es auf beiden Seiten Chancen, doch die Partie blieb zunächst torlos. In der 17. Minute kam dann der erste Schock für die Heimfans: Valentin Safran vom Völkermarkter Sport- und Turnverein erzielte das 0:1 und setzte damit ein frühes Zeichen. Der SC Landskron versuchte, schnell zu reagieren und hatte einige gute Aktionen, die jedoch nicht in Tore umgemünzt werden konnten.

Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch trotz zahlreicher Bemühungen und einer hundertprozentigen Torchance blieb ihnen das Glück verwehrt. In der 35. Minute landete der Ball zwar im Netz des Gäste-Gehäuses, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Raphael Christian Kogoj in der 44. Minute auf 0:2 für die Gäste, womit die Teams bei diesem Stand in die Pause gingen.

Völkermarkt zieht davon

Mit Beginn der zweiten Halbzeit machten die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 47. Minute markierte Raphael Lukas Kulterer das 0:3, was Landskron weiter in Bedrängnis brachte. Trotz der weiterhin offensiven Ausrichtung und des großen Einsatzes der Landskroner, die nun zunehmend auf den Anschlusstreffer drängten, konnten sie keine Tore erzielen.

In der 51. Minute war es Anze Pisek, der mit dem 0:4 die Hoffnungen der Gastgeber endgültig zunichte machte. Der SC Landskron kämpfte tapfer weiter, doch es war einfach nicht ihr Tag. Die Völkermarkter blieben gefährlich und hatten weiterhin Chancen, wobei sie durch ihren Torhüter Philip Luschin immer wieder aus der Defensive heraus sicher agierten.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit waren von den Verabschiedungen dreier Landskroner Spieler geprägt, die ihr letztes Spiel im grün-weißen Trikot absolvierten. Trotz der emotionalen Momente auf dem Feld setzte Völkermarkt in der 81. Minute durch Daniel Ulrich Primusch mit dem 0:5 den Schlusspunkt. Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte eine eindrucksvolle Vorstellung des Völkermarkter Sport- und Turnvereins, die verdient als Sieger vom Platz gingen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (4110 Bonuspunkte)

Kärntner Liga: Landskron : Völkermarkt - 0:5 (0:2)

81 Daniel Ulrich Primusch 0:5

51 Anze Pisek 0:4

47 Raphael Lukas Kulterer 0:3

44 Raphael Christian Kogoj 0:2

17 Valentin Safran 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.