Dank spätem Tor macht FC Lendorf in Velden Dutzend an Saisonsiegen voll

Spielberichte

Im packenden Duell in der letzten Runde der Kärntner Liga zwischen ATUS Velden und dem FC Lendorf konnten sich die Gäste knapp mit 2:1 durchsetzen und den zwölften Saisonsieg feiern. Beide Mannschaften zeigten über weite Strecken eine starke Leistung, wobei die Lendorfer letztendlich die Oberhand behielten.

Offener erster Durchgang

Das Spiel begann verhalten, wobei sich beide Mannschaften in den ersten Minuten abgetastet hatten. In den ersten 30 Minuten mangelte es beiden Teams an klaren Torchancen. Erst in der 36. Minute gelang den Gästen der erste Durchbruch: Nach einer Ecke von rechts konnte Velden-Torhüter Alexander Kofler den Kopfball eines Angreifers nur abwehren, und Christian Wernisch stochert den Ball schließlich ins Netz.

Der ATUS Velden zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und antwortete nur fünf Minuten später. Ein Elfmeter für die Gastgeber bot die Gelegenheit zum Ausgleich. Tom Zurga verwandelte den Strafstoß souverän und ließ Luca Tribelnig im Tor der Lendorfer keine Chance. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete mit einer starken Aktion von Niklas Janke, der aus rund 25 Metern abzog, jedoch am Torwart Tribelnig scheiterte. Auch Lukas Lausseger hatte eine gute Gelegenheit, doch Tribelnig konnte seinen Abschluss parieren. Beide Teams kämpften weiter um die Führung, wobei die Lendorfer in der 64. Minute durch einen guten Kopfball fast die Oberhand gewannen, doch Kofler rettete für die Gastgeber.

In der 84. Minute dann die Entscheidung: Thomas Zraunig setzte sich links durch und spielte quer auf David Feichter, der den Ball rechts unten zum 2:1 für Lendorf einschoss. Velden versuchte in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzwingen, und hatte in der 90. Minute noch eine gute Möglichkeit durch Zurga, doch es blieb beim knappen 1:2.

Schlussendlich konnte der FC Lendorf den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sich über drei Punkte freuen. Der ATUS Velden zeigte trotz der Niederlage eine starke Leistung und kann sich über einen Platz im ÖFB-Cup freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (13522 Bonuspunkte)

Kärntner Liga: Velden : Lendorf - 1:2 (1:1)

84 David Feichter 1:2

41 Tom Zurga 1:1

36 Christian Wernisch 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.