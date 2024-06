Die Klagenfurt Amateure biegen den Stadtrivalen SAK mit 4:2 im letzten Saisonspiel

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 18:50

Im Stadtderby zwischen dem SAK und den Austria Klagenfurt Amateuren stand für beide Teams nicht mehr viel auf dem Spiel. Doch die Amateure zeigten von Beginn an großen Einsatz und überraschten den SAK mit einer engagierten Leistung. Letztlich setzten sie sich verdient mit 4:2 durch und beendeten die Saison mit einem klaren Sieg.

Austria Amateure begannen mit hohem Druck

Von Anfang an agierten die Amateure sehr aggressiv und setzten alles daran, dem SAK ordentlich einzuheizen. Die Mannschaft von Richard Huber fand kaum ins Spiel und hatte Mühe, den Druck der Gäste zu bewältigen. Diese dominierten das Geschehen und belohnten sich kurz vor der Pause: In der 41. Minute erzielte Dino Delic die verdiente 1:0 Führung für die Austria Klagenfurt Amateure.

SAK wollte nachlegen

Nach der Pause wollte der SAK eine wesentliche Leistungssteigerung erzwingen, doch die Amateure bauten ihren Vorsprung in der 54. Minute weiter aus, als Nemanja Pavicevic das 2:0 erzielte. Der SAK war nun gefordert und konnte sich Chancen erarbeiten, doch die Amateure blieben effektiver und erhöhten in der 75. Minute durch Nico Daniel Taschwer auf 3:0. Der SAK gab nicht auf und verkürzte in der 81. Minute durch Tim Misvelj auf 3:1, bevor Luka Djukic wenig später den Anschluss zum 3:2 schaffte. In der 94. Minute setzte Tristan Schoppitsch jedoch den Schlusspunkt und besiegelte mit seinem Treffer zum 4:2 den Sieg der Amateure.

Saisonbilanz

Der SAK beendet die Saison auf dem 10. Platz. Mit insgesamt 39 Punkten aus 30 Spielen, die sich aus 10 Siegen, 9 Unentschieden und 11 Niederlagen ergeben und einem Torverhältnis von 49:49, schließt die Mannschaft die Saison ausbalanciert ab. Die Austria Klagenfurt Amateure belegen mit ebenfalls 39 Punkten den 9. Tabellenplatz. In ihren 30 Spielen konnten sie 11 Siege, 6 Unentschieden und 13 Niederlagen verbuchen und weisen ein Torverhältnis von 36:40 auf.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Leider waren wir in diesem Spiel kaum vorhanden und konnten im letzten Spiel nicht mehr die gewohnten Leistungen abrufen. Auch in dieser Höhe war die Niederlage gerecht. Jetzt heißt es erstmal Pause und dann gut auf die kommende Saison vorbereiten!“

Die Besten: SAK keiner bzw. Amateure Schoppitsch (Mittelfeld)

Details

