Per Turnaround: ATSV Wolfsberg besiegt Meister SK Treibach

In einem packenden Saisonfinale der Kärntner Liga triumphierte der ATSV Wolfsberg mit 2:1 gegen den frisch gebackenen Meister SK Treibach. Trotz des bereits feststehenden Aufstiegs in die Regionalliga für die Gäste, zeigten beide Teams eine kämpferische Leistung. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten des Spiels, in dem der ATSV Wolfsberg seine Chancen besser nutzte und sich damit den Sieg sicherte.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel startete um 17:10 Uhr verspätet, da die Linienrichter von einem anderen Spiel anreisen mussten. Trotz der bereits entschiedenen Meisterschaft in der Kärntner Liga, zeigten sich beide Mannschaften motiviert.

In den ersten Minuten dominierte der SK Treibach leicht das Spielgeschehen. Ein erster gefährlicher Angriff der Treibacher in der 3. Minute, eingeleitet durch Lukas Maximilian Pippan, konnte jedoch nicht abgeschlossen werden. In der 9. Minute brachte eine Ecke von rechts ebenfalls nichts ein. Der ATSV Wolfsberg versuchte durch Konter Druck aufzubauen, doch ein vielversprechender Angriff durch Begic in der 12. Minute verlief im Sand.

In der 22. Minute gab es eine kurze Trinkpause aufgrund der schwülen Temperaturen. Bis dahin hatten beide Teams einige Chancen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die Wolfsberger steigerten sich im Verlauf der ersten Halbzeit und kamen zu guten Möglichkeiten, etwa durch Marcel Stoni, der in der 27. und 33. Minute knapp scheiterte. Die beste Gelegenheit für die Gastgeber hatte erneut Stoni in der 44. Minute, dessen Kopfball jedoch souverän von Treibachs Torhüter Patrick Böck pariert wurde.

Entscheidung in der Schlussphase

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und zeigten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder gefährliche Aktionen. In der 46. Minute scheiterte Kevin Vaschauner knapp am Wolfsberger Torhüter Johannes Wulz. Doch nur wenige Minuten später, in der 51. Minute, traf Vaschauner für den SK Treibach und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Sein Schuss zirkulierte halblinks ins rechte Kreuzeck – ein sehenswertes Tor.

Die Wolfsberger ließen sich jedoch nicht beirren und antworteten in der 65. Minute. Eine Flanke von rechts fand Raphael Dennis Radl, der per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf. In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Kevin Vaschauner vergab in der 67. und 71. Minute zwei vielversprechende Möglichkeiten für die Treibacher, die nun deutlich auf den Sieg drängten.

In den letzten zehn Minuten nahm die Spannung nochmals zu. In der 83. Minute brachte ein sehenswerter Kopfball von Patrick Pfennich den ATSV Wolfsberg mit 2:1 in Führung. Kurz darauf, in der 86. Minute, konnte Pfennich erneut für die Wolfsberger treffen und den Endstand von 2:1 besiegeln. Die Treibacher versuchten in der Schlussphase noch den Ausgleich zu erzielen, blieben jedoch erfolglos.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für den ATSV Wolfsberg. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen effektiver und zeigten eine starke kämpferische Leistung.

Kärntner Liga: Wolfsberg : Treibach - 2:1 (0:0)

86 Patrick Pfennich 2:1

65 Raphael Dennis Radl 1:1

51 Kevin Vaschauner 0:1

