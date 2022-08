Erster Saisonsieg von Mittlern in St. Michael!

Details Sonntag, 07. August 2022 18:39

Mittlern entschied das Match gegen St. Michael/L. mit 1:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Die Vorzeichen standen angesichts eines halben Dutzends Ausfälle und zwei angeschlagen aufgelaufener Spieler ungünstig, aber mit dem Goldtor von Marcel Hober steht der erste Dreier in der Tabelle.

Marcel Hober sollte gar nicht spielen und trifft zur Entscheidung

Nico Hrstic und Marcel Hober sollten eigentlich nicht spielen, bissen aber aufgrund der Kadersituation die Zähne zusammen und liefen im Lavanttal auf. St. Michael hatte wohl mehr Ballbesitz, ohne aber oft zwingend gefährlich werden zu können. Der Vorjahresdritte (u. a.. ohne Robert Matic) ließ es bewusst defensiv angehen und lauerte im Umschaltspiel auf seine Chancen.

Die bot sich in der 22. Minute. Eine Co-Produktion der Gebrüder Hober, Christopher auf Marcel Hober brachte ASKÖ Mittlern nach vorn. Letztlich hatten die Gäste Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.St. Michael drückte mit Vehemenz in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich, mit Einsatz und dem Quäntchen Glück des Tüchtigen konnte Mittlern aber das Resultat halten. Für St. Michael-Trainer Benjamin Krappinger wird das Spiel noch eine Nachspielzeit vor der Strafa haben, der Coach sah nämlich wegen böser Sprache die rote Karte.

Drei Spiele und noch kein Sieg: FC St. Michael/Lav. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit diesem Sieg zog Mittlern am Heimteam vorbei auf Platz elf. St. Michael/Lav. fiel auf die 14. Tabellenposition.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): „Zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Leidenschaft und dem richtigen Kampfgeist agiert. Ich gratuliere meiner Mannschaft!“

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist St. Michael/L. zu DSG Sele Zell, tags zuvor begrüßt ASKÖ Mittlern SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht vor heimischer Kulisse.