Mittlern bleibt mit Sieg in Gurnitz an der Spitze dran!

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Mittlern. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen ASKÖ Gurnitz durch. Die Gäste erzielten alle drei Tore mit mustergültigen Aktionen aus dem Spiel heraus. Der zweite Torhüter, Nace Kosutnik, avancierte zum Helden, hielt beim Stand von 2:1 einen Elfmeter.

Mittlern doch nicht wieder komplett

Eigentlich freute sich Mittlern-Trainer Richard Huber auf eine Premiere in dieser Saison, nämlich den kompletten Kader zur Verfügung zu haben. Eine umgehende Erkältungswelle vereitelte aber den Plan, ein Trio meldete sich zwar wieder fit, Stammgoalie Benjamin Reichart blieb aber daheim. So griff Huber auf Nace Kosutnik zurück, ein 18-jähriger Nachwuchskeeper stand vor seinem ersten Kampfmannschaftseinsatz.

Turbulente Startphase

Mittlern ging praktisch mit dem Ankick in Führung. Der über das gesamte Spiel sehr auffällige Ex-Admiraner Andreas Dlopst steckt den Ball durch die Abwehr durch, Adrian Lippnig serviert dem auf der 2. Stange lauernden Robert Matic und der hat keine Mühe aus wenigen Metern einzuschieben!

Gurnitz antwortete prompt. Corner Gurnitz, Mittlern klärt zur Seite, der Ball kommt prompt wieder zurück in den Strafraum, Manuel Reichel blieb dort noch von der vorigen Ecke einfach stehen, schoss aus kurzer Distanz ein. Bei diesem Gleichstand blieb es aber nur 12 Minuten, weil schon in der 19. Minute wiederum Dlopst den Ball gut getimt hinter die Abwehr spielte, Eldar Lisic lief alleine auf Torhüter Viktor Colic zu und hatte keinerlei Mühe ihn zu bezwingen (19.).

Nach dieser an Höhepunkten nicht armen Startphase beruhigte sich das Geschehen, bis zur Pause fielen keine weiteren Treffer.





Gurnitz (Gernot Erlacher/rot) & Mittlern (Rene Sablatnig/weiß) schenkten sich keinen Millimeter Terrain. Foto SOBE

Mittlern überlebt Sturm & Drang von Gurnitz, Kosutnik hält einen Elfmeter

Gurnitz-Trainer Josef Frank reagierte zur Halbzeit, brachte mit Daniel Matzner eine frische Kraft ins Spiel. Vorerst geschah auf dem Platz aber recht wenig, Chancen blieben Mangelware. Ab der 60. Minute ließen bei den unter der Woche erkrankten und daher noch nicht völlig fitten Spielern der Gäste aber die Kräfte nach und Gurnitz wurde immer stärker und drückender.



In der Phase konnte sich Kosutnik bereits mehrfach auszeichnen und die Dramaturgie wollte es, dass er sich in der 77. Minute Manuel Reichel vom Elferpunkt gegenüber sah. Er hielt den Elfer und gab seinen Feldspielern die zweite Luft, bald danach erhielt Lisic den Ball in die Tiefe, der passte schulbuchmäßig in den Rückraum, wo Adrian Lippnig, praktisch am Elferpunkt zum entscheidenden und finalen 3:1 einschoss.

Nach dieser Heimniederlage befindet sich Gurnitz nun endgültig wieder im Abstiegskampf. Mittlern bleibt im Windschatten der Spitzengruppe.

Gurnitz tritt am Samstag, den 30.10.2021, um 15:00 Uhr, bei SC jobcreativ St. Stefan an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt ASKÖ Mittlern SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): „Die drei Treffer wurden genauso erzielt, wie wir das im Training einstudierten. Das freut mich als Trainer natürlich ganz besonders. Ein Sonderlob geht an den Torhüter Kosutnik, der unser Held des Spiels war!“

Die Besten (Kühnsdorf): Kosutnik (Tor), Dlopst (ZM)

Unterliga Ost: ASKÖ mexlog Gurnitz – ASKÖ Mittlern, 1:3 (1:2)

3 Robert Matic 0:1

7 Manuel Reichel 1:1

19 Eldar Lisic 1:2

80 Adrian Martin Lippnig 1:3

