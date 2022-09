SV Eberstein geht erstmals in dieser Saison leer aus

Details Sonntag, 04. September 2022 11:31

St. Michael/Lav. kam gegen SV Dolomit Eberstein zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die Lavanttaler waren in einem kampfbetonten Spiel die bessere Mannschaft und fügten den Görtschitztalern die erste Saisonniederlage zu.

Zwei erfolgreich umgebaute Teams im direkten Duell

Was eint Eberstein und St. Michael? Beide Teams nahmen heuer einen Kaderumbau vor, besonders die Gäste (diesmal ohne den gesperrten Trainer Helmut Kiristis) verjüngten sich dabei signifikant, starteten wieder mit zwei 15-jährigen, Kapitän Michael Six musste verletzt passen.

St. Michael legte es in einem Spiel mit offenem Visier sehr kampfbetont an, einmal musste Eberstein-Keeper Kevin Schorn in Extremis eingreifen, ansonsten bekamen die Zuschauer viel Rasse, aber wenig Torszenen geboten. Kurz vor der Pause traf Jakob Opressnig für St. Michael/L. (42.). Er schloss eine Ecke per Kopf zu einem perfekten Zeitpunkt ab. Die Pausenführung vom Gast fiel knapp aus.

Alex Kirisits besiegelt per Doppelpack die Eberstein-Schlappe

Eberstein legte es nach dem Seitenwechsel wohl offensiver an, Toni Krijan setzt einen Freistoß an die Stange, Florian Hausdorfer vergibt seine Ausgleichschance unmittelbar nach der Pause. Damit war das Pulver aber weitgehend verschossen, St. Michael hatte wieder mehr vom Spiel und Routinier Alex Kiristis, vollendet einen gelungenen Spielzug zum vorentscheidenden 0:2.

Im Finish sah Alois Kolmanz (Eberstein) nach einer Notbremse außerhalb vom Strafraum Rot, der Freistoß brachte nichts ein. Dennoch schnürte Kiristis einen Doppelpack, als er im Finish die letzten Zweifel am Sieg von FC St. Michael/Lav. zerstreute (86.) Letzten Endes holte St. Michael/Lav. gegen SV Eberstein drei Zähler.

Stimme zum Spiel

Erwin Svensek (Obmann St. Michael, diesmal auf der Bank): „Wir haben uns in einem Duell zweier Teams mit ähnlicher Spielweise durchgesetzt. Unsere Veränderungen in der Mannschaft beginnen zu greifen, wir sind nun breiter aufgestellt und können Ausfälle verkraften.“

Statistiken

Beim SV Dolomit Eberstein lässt die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen Luft nach oben. Nur einmal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte SV Eberstein im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell auf Rang sieben.

In der Defensive von St. Michael/L. griffen die Räder ineinander, sodass FC St. Michael/Lav. im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Michael/Lav. bei. St. Michael/L. ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog FC St. Michael/Lav. an SV Dolomit Eberstein vorbei auf Platz sechs. SV Eberstein fiel auf die siebte Tabellenposition.

Während SV Dolomit Eberstein am kommenden Samstag SV Gallizien empfängt, bekommt es St. Michael/Lav. am selben Tag mit SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht zu tun.

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – FC St. Michael/Lav, 0:3 (0:1)

86 Alexander Kirisits 0:3

69 Alexander Kirisits 0:2

42 Jakob Opressnig 0:1