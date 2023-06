Klassenerhalt aus eigener Kraft fixiert: Sele Zell weist Mittlern deutlich zurecht

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:32

DSG Sele Zell triumphierte noch einmal zum Saisonausklang und siegte gegen ASKÖ Mittlern deutlich mit 4:0, schaffte damit aus eigener Kraft den Ligaverbleib. DSG Sele Zell hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Klassenerhalt eingetütet, Pflicht erfüllt...

Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Darko Zec verantwortlich (13.), der eine starke Beginnphase des Heim-Teams in Zählbares ummünzte. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Nicola Alexander Mak erhöhte für Sele Zell auf 2:0 (50.) - nach einer Maßflanke vollstreckte er mustergültig. Dorian Urank legte in der 66. Minute mit einem satten Schuss ins Kreuzeck zum 3:0 für DSG Sele Zell nach. Eigentlich war ASKÖ Mittlern schon geschlagen, als Mak das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (67.) - wieder war eine ideale Hereingabe der Ausgabgspunkt dafür. Letztlich feierte Sele Zell gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Zahlen & Fakten

DSG Sele Zell beendet die Saison auf Platz elf. Die Offensive von Sele Zell lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 57:62 schließt DSG Sele Zell das Fußballjahr ab. Zum Saisonabschluss kommt Sele Zell auf neun Siege, acht Unentschieden und 13 Niederlagen. DSG Sele Zell verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte.

Nachdem Mittlern in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Die Spiele von ASKÖ Mittlern in dieser Saison sorgten für hohen Unterhaltungswert. Während Mittlern vorne 58-mal ins Schwarze traf, präsentierte sich die Hintermannschaft mit 57 Gegentreffern anfällig. Zum Saisonende hat ASKÖ Mittlern zwölf Siege, zehn Niederlagen und acht Unentschieden auf dem Konto stehen.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – ASKÖ Mittlern, 4:0 (1:0)

67 Nicola Alexander Mak 4:0

66 Dorian Urank 3:0

50 Nicola Alexander Mak 2:0

13 Darko Zec 1:0

