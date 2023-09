Später Siegtreffer: Eberstein ringt Launsdorf nach packendem Fight nieder

Details Freitag, 29. September 2023 22:38

Am Freitag verbuchte SV Dolomit Eberstein einen 2:1-Erfolg gegen SC Launsdorf im Zuge der 11. Runde in der Unterliga Ost. Die Ausgangslage sprach für SV Eberstein, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Spannung bis zum Schluss

Die Heimischen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand, vermochten aber nur selten ernstzunehmende Torgefahr zu lancieren. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Luka Jagodic Basic das 1:0 zugunsten der Gastgeber (40.), als er nach Wurzer-Hereingabe einschoss. Jetzt erst recht, dachte sich Daniel Werner Grilz, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch im zweiten Akt visuelle Dominaz der Heimischen, doch lange schien es beim 1:1 zu bleiben... Doch dann: Die spielentscheidende Rolle nahm Jurica Kljajic ein, der kurz vor knapp für SV Dolomit Eberstein zum Führungstreffer bereitstand (87.) und mit einem herrlichen Kopfballtreffer für die Entscheidung sorgte. Am Schluss siegte SV Eberstein gegen Launsdorf.

SV Dolomit Eberstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Klassement machte SV Eberstein einen Satz und rangiert nun auf dem elften Platz. In den letzten fünf Partien rief SV Dolomit Eberstein konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Durch diese Niederlage fällt SC Launsdorf in der Tabelle auf Platz 15 zurück. Der Gast ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SV Eberstein tritt am kommenden Samstag bei ASKÖ Mittlern an, Launsdorf empfängt am selben Tag SGA Sirnitz.

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – SC Launsdorf, 2:1 (1:1)

87 Jurica Kljajic 2:1

41 Daniel Werner Grilz 1:1

40 Luka Jagodic Basic 1:0

