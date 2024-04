Starker Wind führte zum Remis zwischen Matrei und Rothenthurn

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 07:20

In der Begegnung Sportunion Matrei in Osttirol gegen SV Rothenthurn trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der starke Wind beeinflusste das Spiel enorm und so war Rothenthurn in Halbzeit eins die bessere Mannschaft und Matrei im zweiten Durchgang. Am Ende stand ein fast logisches Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Rothenthurn Glücksgefühle beschert.

Starker Wind als Spielverderber

Andreas Allmayer brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Auch bei diesem Treffer spielte der Wind eine große Rolle, denn es war eigentlich nicht wirklich möglich, ein gordnetes Spiel aufzuziehen. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Sportverein Rothenthurn.

Tor und Rot für Matrei

In der zweiten Halbzeit wendete sich dann das Blatt und Matrei bekam im wahrsten Sienne des Wortes Unterstützung aus der Luft. Oliver Steiner ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1-Ausgleich für die Sportunion Matrei. Die Schlussphase bestritten die Gastgeber nur noch zu zehnt, nachdem Julian Egger mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (82.). Auf das Spiel bzw. das ergebnis hatte das aber keinen Einfluss mehr. SV Rothenthurn konnte den numerischen Vorteil, der über mehr als die Hälfte des Spiels anhielt, nicht für sich nutzen und musste sich mit einem 1:1-Remis abfinden.

Hannes Truskaller, Trainer des SV Rothenthurn: "Das Spiel war stark vom Wind beeinflusst. Dazu waren wir personell geschwächt und mussten sogar im Tor auf Rene Ramschak zurückgreifen. Das 1:1 geht am Ende aber sicher in Ordnung."

Die Besten: O. Steiner bzw. Klingbacher, Allmayer

Die Sportunion Matrei in Osttirol führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist bei Matrei die Problemzone. Nur 23 Treffer erzielte man bislang. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat die Sportunion Matrei momentan auf dem Konto. Nur einmal ging man in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei Rothenthurn präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den sechsten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Sportverein Rothenthurn derzeit auf dem Konto. SV Rothenthurn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Sportunion Matrei tritt am Samstag, den 04.05.2024, um 17:00 Uhr, bei FC Lurnfeld an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt Rothenthurn WSG VAO Radenthein.

Unterliga West: Sportunion Matrei in Osttirol – Sportverein Rothenthurn, 1:1 (0:1)

76 Oliver Josef Steiner 1:1

21 Andreas Marco Allmayer 0:1

Details

