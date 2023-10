Ferlach beendet Sieglos-Serie mit Vollerfolg in Feldkirchen

Details Freitag, 27. Oktober 2023 22:22

Mit 1:2 verlor der SV M&R Feldkirchen am vergangenen Freitag zu Hause gegen DSG Ferlach im Zuge de 15. Runde in der Unterliga Ost. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SV Feldkirchen, die den Kürzeren zogen.

Anschlusstreffer kam zu spät

Ferlach ging durch Patrick Kramer in der 29. Minute in Führung. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. Direkt nach Wiederbeginn fanden die Heimischen durch Tim Oman eine Großchance vor (52.). Das 2:0 ließ DSG Ferlach zum zweiten Mal im Match jubeln (68.) - Armin Ljubijankic traf zur Vorentscheidung. Kevin Alfons Bretis verkürzte für SV Feldkirchen später in der 76. Minute auf 1:2. Am Ende verbuchte Ferlach gegen den Gastgeber einen Sieg.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der SV M&R Feldkirchen den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Feldkirchen momentan auf dem Konto.

Im letzten Match der Hinrunde tat DSG Ferlach etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. Ferlach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte DSG Ferlach endlich wieder einmal drei Punkte.

SV Feldkirchen erwartet am Freitag FC Eisenkappel. Ferlach ist am kommenden Sonntag zu Gast beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Unterliga Ost: SV M&R Feldkirchen – DSG Ferlach, 1:2 (0:1)

76 Kevin Alfons Bretis 1:2

68 Armin Ljubijankic 0:2

29 Patrick Kramer 0:1

