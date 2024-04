Hinteregger-Doppelpack bei Sirnitz-Heimsieg in Thriller gegen St. Michael/B.

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:46

SGA Sirnitz und der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg lieferten sich an Spieltag 21 in der Unterliga Ost ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Sirnitz, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der St. Michael/Bl. mit 3:0 die Oberhand behalten.

Hausherren holen sich verdient drei Punkte

Christopher Knauder brachte die Gäste in der 21. Minute nach einer schnellen Umschaltaktion in Front. Martin Hinteregger ließ sich in der 30. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Elfmeter zum 1:1 für SGA Sirnitz. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marco Huber für die Heimmannschaft zur Führung (44.) - platzierter Flachschuss zum 2:1. Mit einem Tor Vorsprung für Sirnitz ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Hinteregger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.) - diesmal traf der Ex-Profi per Kopf. In der 69. Minute brachte Oliver Unterwurzacher den Ball im Netz von SGA Sirnitz unter. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Sirnitz schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Bei SGA Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Mit dem Dreier sprang Sirnitz auf den achten Platz der Unterliga Ost. SGA Sirnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.

St. Michael/Bl. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat St. Michael/Bl. momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt SGA Sirnitz beim SK Maria Saal an, während der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg einen Tag zuvor St. Andrä / Lav. empfängt.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 3:2 (2:1)

69 Oliver Unterwurzacher 3:2

53 Martin Hinteregger 3:1

44 Marco Huber 2:1

30 Martin Hinteregger 1:1

21 Christopher Knauder 0:1

