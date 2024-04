Temmel schießt Annabichler SV per Doppelpack zum Heimsieg

Spielberichte

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Annabichler Sportverein in Runde 22 der Unterliga Ost mit 2:1 gegen ASKÖ Mittlern gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel gegen Annabichler SV hatte Mittlern für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Gäste in Unterzahl mit Anschlusstor, das nicht für Turnaround langt

Gleich in der 2. Minute vergaben die Hausherren einen Elfmeter. Vor dem Seitenwechsel sorgte Fabian Johann Temmel mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für ASKÖ Mittlern. Annabichler Sportverein hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Temmel schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Die Situation wurde für Mittlern noch schwieriger, als Robert Matic in der 72. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Kurz vor Ultimo war noch Marcel Hober zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gasts verantwortlich (81.). Letzten Endes holte Annabichler SV gegen ASKÖ Mittlern drei Zähler.

Nachdem Annabichler Sportverein die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die Heimmannschaft aktuell den fünften Rang. Durch den Erfolg rückte Annabichler SV auf die elfte Position der Unterliga Ost vor. Annabichler Sportverein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Mittlern den 13. Platz in der Tabelle ein. Mit dem Gewinnen tut sich ASKÖ Mittlern weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Annabichler SV tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SV Dolomit Eberstein an. Einen Tag später empfängt Mittlern DSG Ferlach.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – ASKÖ Mittlern, 2:1 (1:0)

81 Marcel Hober 2:1

65 Fabian Johann Temmel 2:0

42 Fabian Johann Temmel 1:0

