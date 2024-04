Souveräner Auswärtssieg von SV Eberstein bei Sele Zell

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 19:07

DSG Sele Zell steckte gegen SV Eberstein am Sonntag im Zuge der 22. Runde in der Unterliga Ost eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Gast dreht in Akt zwei auf

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Andre Adolf Wurzer brachte Sele Zell per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 75. und 92. Minute vollstreckte. David Florian Gerhard Rabitsch setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für SV Dolomit Eberstein kurz vor dem Abpfiff (94.). Schließlich strich SV Eberstein die Optimalausbeute gegen DSG Sele Zell ein.

Durch diese Niederlage fällt Sele Zell in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Ost markierte weniger Treffer als DSG Sele Zell. Vom Glück verfolgt war Sele Zell in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die drei Zähler katapultierten SV Dolomit Eberstein in der Tabelle auf Platz neun. Der Gast erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Fünf Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen hat DSG Sele Zell derzeit auf dem Konto. SV Eberstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten.

Am kommenden Samstag trifft Sele Zell auf SGA Sirnitz, SV Dolomit Eberstein spielt tags zuvor gegen Annabichler Sportverein.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – SV Dolomit Eberstein, 0:3 (0:0)

94 David Florian Gerhard Rabitsch 0:3

92 Andre Adolf Wurzer 0:2

75 Andre Adolf Wurzer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.