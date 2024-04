Ferlach feiert knappen Heimerfolg gegen Launsdorf

Spielberichte

Ein Tor machte den Unterschied – Ferlach siegte am Samstag in Runde 22 der Unterliga Ost mit 2:1 gegen SC Launsdorf. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Anschlusstreffer kam zu spät

Für das erste Tor sorgte Patrick Kramer. In der 24. Minute traf der Spieler von DSG Ferlach nach einem Eckball ins Schwarze. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 60. Minute erhöhte Armin Hadzisulejmanovic auf 2:0 für Ferlach, indem er im Nachgehen vollstreckte und die Vorentscheidung herbeiführte. Kurz vor Ultimo war noch Julian Krapesch zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Launsdorf verantwortlich (86.) - er traf nach einer Hereingabe per Kopf. Schließlich strich DSG Ferlach die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Auf elftem Rang hielt sich Ferlach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. DSG Ferlach verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

SC Launsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat SC Launsdorf momentan auf dem Konto.

DSG Ferlach stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei ASKÖ Mittlern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Launsdorf FC Eisenkappel.

Unterliga Ost: DSG Ferlach – SC Launsdorf, 2:1 (1:0)

86 Julian Krapesch 2:1

60 Armin Hadzisulejmanovic 2:0

24 Patrick Kramer 1:0

